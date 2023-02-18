賴清德大刀改革燒到陳宗彥？　高嘉瑜：現在民進黨就是要破釜沈舟

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陷性招待疑雲！陳宗彥被火速拔官　高嘉瑜讚明快：展現改革決心

▲▼高嘉瑜受訪。（圖／記者呂晏慈翻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者呂晏慈翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院發言人陳宗彥17日遭立委踢爆過去曾接受性招待，同日晚間便向行政院長陳建仁請辭。有媒體人認為，起因是賴清德改革力度過大，此事會爆出是派系反撲。對此，民進黨立委高嘉瑜18日受訪時表示，這確實是非常久的事情了，但改革本來就會有陣痛期，大家會有不同的聲音跟意見，但現在民進黨就是要破釜沈舟，讓社會看到民進黨改革決心。

陳宗彥被民眾黨立委陳琬惠踢爆疑似常態性召妓，連與酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖、手機號碼、台南地檢署檢察官的簽呈也一併曝光。雖然陳宗彥17日下午隨即召開記者會駁斥，但同日晚間他又向陳建仁提出請辭，為整起事件留下許多疑點。

而陳宗彥是賴清德子弟兵，外界質疑此次爆料直指賴清德。高嘉瑜表示，這確實是非常久的事情了，真相如何當事人最清楚，陳宗彥也已經清楚，相信賴清德擔任黨主席之後一定是勿枉勿縱，任何違反社會道德或是有爭議的事情，黨內一定會明快處理跟了解，不會認為是不是有人刻意為之，本來就應該面對，賴清德也會非常明快處理。

對於外界質疑，此事為賴清德改革力道太大引起反彈？高嘉瑜指出，改革本來就會有陣痛期，大家會有不同的聲音跟意見，但現在民進黨就是要破釜沈舟，讓社會看到民進黨反省、檢討跟的改革決心。

高嘉瑜表示，任何風風雨雨都會過去，大家把這些問題處理完後，重新面對社會能夠團結一心、為2024努力，這是全黨共同期望。

對於陳建仁剛組閣沒多久就有2位官員下台，高嘉瑜指出，新內閣展現的魄力、執行力以及溫暖態度非常明確，類似這樣的事情應該要明快處理，展現內閣面對社會期待時，能迅速回應、調整腳步，這是很好的開始。

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