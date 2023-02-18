2歲男童被抱進廁所！回家臉腫委屈吐「老師捏的」　家長怒報案

▲男童被老師拉到一旁訓話。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區一家幼兒園被指控女教員涉管教不當，家長將2歲男童接回家時，發現男童臉頰紅腫，家長調閱監視器畫面，質疑女師在廁所內施暴，今(18日)到警局控告傷害。對此，幼兒園也還原當時狀況，並強調，事後並未發現男童臉上有傷痕。

網路社群《社會事新聞影音》今po出一段影片，影片指出，前鎮區一間幼兒園傳出女教保員涉不當管教，強拉男童進廁所「冷靜」。

監視器畫面錄下，2月15日下午，男童在座位上大哭，一名女老師則拉著他離開座位到一旁訓話，接著就把男童抱進廁所內，大約過了2分鐘後，女老師和男童一前一後離開廁所。

▲老師把男童抱進廁所。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

據了解，男童當日下課後，家人發現他的臉頰紅腫有捏痕，男童向家人表示，「是老師捏的」，家人氣炸，才到幼兒園調閱畫面，今日凌晨到派出所報案，控告女教保員傷害。

幼兒園則表示，點心時間時，老師請幼生拿取自己的餐具，幼生不要並大聲尖叫，老師帶幼生至廁所溝通安撫後，幼生即自己拿取餐具吃點心。園長強調，吃完點心後，「另一位老師幫幼生擦拭嘴巴時，沒發現臉上有傷痕，之後協助幼生戴口罩時也無發現異狀」。

對此，教育局表示，2月16日接獲通報後，已立即通知幼兒園保留監視器畫面。教育局於昨（17日）立即到園調查，並保留相關錄影等證據，後續將察看監視器畫面，對於不當對待幼兒一事，將依幼兒教育及照顧法規定視情節輕重處以6萬至60萬元罰鍰。