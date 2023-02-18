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白宮：瓦格納集團死傷已逾3萬　半數士兵死於巴赫姆特之戰

▲▼美國估計，瓦格納傭兵集團自開戰以來已有逾3萬士兵死傷。俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）也可見有瓦格納集團士兵的墳墓。（圖／路透）

▲美國估計，瓦格納傭兵集團自開戰以來已有逾3萬士兵死傷。俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）也可見有瓦格納集團士兵的墳墓。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）是俄羅斯在烏克蘭戰役中的關鍵夥伴之一，而該組織最近在烏東巴赫姆特（Bakhmut）取得的進展也成為國際焦點，不過美國官員指出，該集團目前傷亡的士兵已達3萬人，其中更有約9000人陣亡。

綜合外媒報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）17日證實，瓦格納集團確實已拿下巴赫姆特附近的帕拉斯科維夫卡村（Paraskoviivka），不過這座城市「不具有真正的戰略價值」，更導致該組織的死傷人數大增。

柯比估計，瓦格納集團在攻打巴赫姆特時蒙受了重大損失，導致該組織自俄烏開戰以來的傷亡士兵人數，現已增至超過3萬，其中更有約9000人在行動中身亡。

美方估計，在瓦格納陣亡的士兵中，有半數的死亡率發生在去年12月中旬後，而造成此一現象的原因，是因為瓦格納在俄國監獄大量召募囚犯，導致這些未受過訓練的罪犯一上戰場就死亡。路透社指出，瓦格納去年末死亡的士兵有90%是罪犯。

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