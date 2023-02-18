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新加坡防長：台灣議題恐促美中衝突　亞洲開戰將波及全球

▲▼美中。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 黃永宏警告，台灣問題可能導致美中發生實體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

新加坡國防部長黃永宏在德國慕尼黑安全會議一場活動上表示，儘管沒有一方希望衝突發生，台灣議題可能是一個促使美中發生實體衝突的因素；亞洲若發生戰爭，將波及全球。

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）自17日至19日舉行，聚集全球各國領袖、國防及外交部長、軍事將領及安全專家討論安全議題。

新加坡國防部今天發布新聞稿表示，黃永宏在慕尼黑安全會議其中一場海事安全圓桌會議發表演講時強調，儘管沒有一方希望戰爭發生，但實體衝突仍可能爆發，各國領袖應合作避免誤判、避免發生非故意的衝突。

根據星國國防部提供講稿，黃永宏演講聚焦美國與中國在未來10年發生實體衝突是否無法避免？若發生衝突，可能的開戰原因是什麼？

儘管美中雙方都不希望衝突發生，但可能促使衝突爆發的原因是什麼？他認為，台灣可能是其中一個因素。

黃永宏示警，朝向台灣獨立的舉動將導致戰爭發生。若台灣現狀改變，中國將主動或被迫採取行動。

他說，意外可能發生，並舉近期事件為例，包括去年底共機在南海逼近美國軍機，以及美軍日前擊落進入美國領土上空的偵察氣球。

黃永宏直言，小事件也可能造成嚴重後果，「我們並非處於安逸的情況，目前溫度尚未沸騰，但絕對在升溫中，我們必須竭盡所能使其降溫」。

他表示，亞洲發生戰爭不僅對亞洲，也將對全球造成毀滅性影響。

近年美中競爭加劇，雙方在軍事、科技與經濟領域相互較勁，並在南海、台灣等議題上意見分岐。美中關係近期又因偵察氣球事件再度緊繃。

在台海緊張情勢方面，去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京隨即加大對台軍事恫嚇作為報復手段，包括在台灣周圍實施大規模實彈軍演，共機飛越台灣海峽中線也幾乎成常態。

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