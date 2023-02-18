因應台灣有事！沖繩將首度推演「島民避難」　估每日疏散2萬人

▲ 日本沖繩3月將推演島民避難。（圖／路透）

文／中央社

日本最靠近台灣的沖繩縣正規劃萬一台灣有事（兩岸衝突）發生，該如何安排居民避難的計畫，3月中旬將首度實施安排沖繩島民避難的紙上推演，估計以機船運輸一天最多可疏散2萬人。

日本讀賣新聞報導，沖繩縣正在研議根據保護國民法安排居民避難的作業。萬一台灣有事的話，將從可能受影響的先島群島開始疏散居民，估計如果以飛機和船舶運送，一天最多約可運載2萬人。

相關的避難計畫，3月中旬日本將首度實施中央政府、縣、市町村參與的紙上推演。這將由沖繩縣主辦，內閣官房與先島群島的5市町村將參與。當日本政府認為可能有武力攻擊的事態將發生時，沖繩縣全境將視為可能遭受攻擊的「要避難地區」，紙上推演就是想定應該如何著手安排居民避難。

將被安排避難的包括位於台灣與沖繩本島之間的先島群島的宮古地區（宮古島市、多良間村）與八重山地區（石垣市、竹富町、與那國町）的居民共計約11萬及觀光客約1萬人，避難處為九州。沖繩本島與其周邊的居民約137萬人則是退避到室內。

紙上推演將確認縣府所發出的避難指示令、各市町村在島內的避難途徑的確保、待機地點的運作等運送居民的流程。

沖繩縣與九州、山口8縣於2006年締結「武力攻擊災害等時相互奧援協定」，內容包括緊急時的生活必需品、住宅的提供、職員的派遣等。這次要實施的紙上推演，將九州7縣設定為避難處。

不過，法令所規定各地方政府要擬定的保護國民計畫中，沖繩縣還沒擬定具體的避難計畫。沖繩縣在看到俄羅斯侵略烏克蘭等情況後，去年5月以來，就與先島群島的機場及港灣設施的經營者、民航業者、渡輪業者等多次進行意見交換，去年底首度進行一天最多可運送多少人避難的估算。

想定的情況是，從宮古島市的宮古機場、下地島機場、平良港、石垣市的新石垣機場、石垣港以民間的飛機與船舶安排居民分散、避難。從周邊離島的話，有必要以空路和海路將島民移往兩市。

居民將被運抵福岡機場、鹿兒島新港等九州7縣的機場或港灣，以飛機運載的話，平均每天可運載約1萬7500人；以船舶運載約是3000人，總計約2萬500人。連日實施的話，要完成疏散居民需6天的時間。

但各地必須以安全能獲得確保為前提，這項推演尚未考慮到天候不良或夜間運輸的情況。此外，如果事態急迫的話，在先島群島部署的自衛隊的運輸機、艦艇等有可能會使用各地的機場、港灣，這些未反映於這次的推演。

沖繩縣防災危機管理課課長池原秀典表示，這次是最基礎的推演，課題堆積如山。今後還會做各種想定、訓練，沖繩縣希望能擬定一套避難實施要領。

避難處九州各縣將如何接受來自沖繩的島民，今後有必要進行具體的研議。這次的紙上推演對於各縣的飯店、公營住宅能接受多少避難者，給予何種生活支援等都尚未列入考量。福岡縣的主管表示，這是攸關國防的事，中央政府沒下指示的話，地方根本無從動起。

如果居民擔心在避難處的生活的話，很可能不聽從避難指示。距離台灣僅111公里的沖繩縣與那國町去年成立了針對緊急事態發生之前自主避難到島外的町民發放旅費和生活費的基金。

日本的保護國民法記載當遭受武力攻擊或大規模恐怖攻擊發生時的國民的避難、救援等措施，此法規定中央與地方自治體該扮演的角色，作為有事法制之一，此法於2004年施行。對都道府縣市町村課以制訂保護國民計畫的義務。