建功高中擴校有望　高虹安啟動都市計畫變更

▲張治祥秘書長邀集地政處、教育處、都發處、城銷處等共同研商。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市建功高中近年來辦學深獲新竹市家長肯定，學生人數逐年成長，不斷增加國中部普通教室班級數，致專科教室數不足，為因應未來逐年增加的入學需求，新竹市長高虹安上任後積極盤點公有土地，預計將位於建功高中北側與公道五路南側間約2.62公頃的國有地，透過管理機關變更及都市計畫調整等方式，協助建功高中辦理擴校。

建功高中目前全校近2400位學生，含高中部24班，國中部44班，因為辦學績優，國中班級數較3年前增加10班，必須減少專科教室數量因應逐年增加的國中新生，致專科教室嚴重不足。

高虹安上任前接獲家長陳情，上任後立即責成相關局處著手尋求可供擴校相關用地，經盤點後公道五路南側與建功高中北側間的國有土地約2.62公頃，現況為建功生態公園、雜木林及部分國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮民服務處停車使用，調整後應可撥供建功高中擴校使用。

隨即於本(112)年2月14日由秘書長張治祥親自主持，邀集地政處、教育處、都發處、城銷處等共同研商，會中達成決議，因建功高中有急迫擴校需求且該範圍大部分為新竹市政府管理的國有土地，可透過管理機關變更方式由學校快速取得，故決議由教育處提出詳細擴校需求及預計使用計畫，後續交由都發處啟動都市計畫變更程序，預計最快今年6月可辦理公開展覽。

高虹安也特別感謝邱顯智立委及蔡惠婷議員關心建功高中需求，市府已著手都市計畫變更先期作業，未來仍需各黨團支持相關經費挹注建功高中擴校工程，希望府會共同攜手合作，為新竹市的教育盡一份心力、一齊努力。