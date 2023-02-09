竹市啟動全市69校環境消毒　高虹安視察校園防疫

▲高虹安查看校園清消工作，尤其留意孩童高度能觸摸得到的地方。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

下周一（13日）迎來開學，新竹市政府做好防疫整備工作，啟動全市69所中小學、非營利幼兒園大清消。新竹市長高虹安今（9）日視察校園消毒情形，她表示，校方、家長與學生間已建立完整防疫交流平台，各校也已於開學前完成校園環境清消，並備妥防疫物資，也提醒學生開學四個收心操：正常作息、健康飲食、做好防疫、認真學習，一起迎接開學日。

高虹安今日赴建功國小視察校園清消工作、防疫物資整備情形。她表示，近日竹市疫情略有升溫情形，部分家長擔心學童重返校園恐遭感染，市府環保局、教育處、各校校長和老師通力合作進行防疫工作，開學前已完成整體校園清消，尤其留意孩童高度能觸摸得到的地方，如扶手、遊具等處加強清消。

此外，也已備妥防疫物資，如快篩試劑、口罩、體溫測量設備、漂白水及學童們用餐隔板等，開學後也將持續強化防疫工作，盼提供學童安心、安全的校園環境；同時也建立完整防疫交流平台，並掌握教職員工、學生接種疫苗情形。

高虹安也提醒家長，做好孩子與自身的自我健康管理，若孩子開學當天身體不適、發燒，建議請假在家休息；若是進校後發生不適，校方也有安排隔離空間，並通知家長將孩子帶回，校方也會隨時與家長保持聯繫，關心及了解學生健康狀況。

教育處處長童鳳嬌表示，各校皆已備妥師生線上教學及學習所需視訊工具、數位學習平台、學習管理系統及數位教學與學習資源，加強線上教學演練，確保師生能操作及熟悉相關工具與資源，以備不時之需。

另，依據教育部校園防疫管理指引修訂「本市校園防疫管理計畫及工作守則」，整理校園防疫SOP、校園消毒及相關問題，讓大家可以一目了然掌握防疫步驟。

建功國小校長賴雲鵬表示，校方已建立完整防疫流程，家長與學生也都相當熟悉，感謝市府在開學前協助進行公共空間消毒，讓學校能順利開學。此外，校方也已進行防疫物資盤點，並成立疫情小組，演練疫情通報流程、掌握學生疫苗接種情況，在開學前做好萬全準備，迎接新學期到來。