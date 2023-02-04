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竹市「職涯試探暨技職教育寒假體驗營」　學童探索職涯性向

▲營隊課程說明。（圖／新竹市政府提供）

▲營隊課程說明。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為因應產業快速變遷，滿足業界人才需求，提升學生就業力，新竹市政府今(4)日於世界高中辦理「111學年度職涯試探暨技職教育寒假體驗營」。教育處表示，竹市府推動技藝教育不遺餘力，本次活動由技藝教育資源中心世界高級中學，攜手全國唯一經濟部認證的機器人觀光工廠「祥儀機器人夢工廠」共同舉辦，盼帶給本市學生多元職涯體驗與新興科技的認識。

高虹安市長表示，因應科技發展日新月異，本市將結合在地產官學研資源鏈結技職教育，協助學生適性發展，接軌產業發展趨勢，培育出更多學以致用的專業人才。

教育處童鳳嬌處長指出，本市致力推廣不同領域之技藝教育課程，並依據學童的學習階段，規劃不同的職涯及適性發展計畫，推動國小生對職涯的初步認識，國中參加技藝課程學習，高中則透過產學合作與企業接軌，達成一系列務實致用的目標。

教育處表示，本次職涯試探暨技職教育寒假體驗營利用模組化機器人套件，讓學員透過「認識、體驗、實作、創造」的過程。引導學員在第一天的課程中，經由圖控軟體進行LED燈、蜂鳴器模組基礎控制與應用之後，再進行數位輸入控制讓機器人模組能在學員的控制下唱歌跳舞。第二天的課程則是在進階程式中控制超音波模組，練習紅外線遙控與紅外線循跡感測，並於下午進行實測，展開「戰神探險車」實體賽道大挑戰。

教育處童鳳嬌處長表示，市府每年挹注逾1千萬積極推動技藝及職涯教育，本市設有香山高中及建華國中兩所職探中心，每年辦理體驗課程營隊，並由技藝教育資源中心規劃技藝競賽及技藝課程，期盼透過活動及課程規劃，帶領孩子探索自我的各種可能。

教育處補充，本次活動預計招收50位學員，因報名踴躍，教育處與技藝教育資源中心特加開112年2月11日(六)，一日營場次，盼每位學員都能在營隊中收穫滿滿。

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