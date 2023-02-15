竹市友善校園週 　「Love More做你的朋友」開跑

▲高虹安市長、教育處長童鳳嬌與學生們，共同支持友善校園環境。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

友善校園宣導活動開跑！今（15）日關埔國小辦理111學年度第2學期開學週友善校園宣導，活動企劃從霸凌防制出發，主軸為「Love More，做你的朋友」，演出霸凌防制情境劇，進行「守護友善校園」宣誓，啟動本市友善校園影片首播，新竹市長高虹安與新竹市政府教育處長童鳳嬌、教育部新竹市聯絡處暨學生校外生活輔導委員會代理督導楊環合，以及警察局少年隊吳文華隊長均到場參與，表達對校園友善議題的重視，落實推動友善校園環境。

「每個人都是獨一無二的，對自己要有信心」高虹安表示，多多少少在學校環境中，或是日常生活中，可能會遇到不舒服的話語，今天透過劇場演出、影片宣導，讓小朋友知道，請不要害怕，勇敢告訴你身邊的人，同學、老師、校長及父母都會是你最好的朋友。市府也將持續打造友善校園環境，提供安心、安全的學習環境，讓小朋友能在學校開心、快樂的學習。

童鳳嬌表示，校園霸凌防制是施政目標之一，未來各校校園霸凌防制之推動，除納入校務評鑑規劃，落實師生教育增能外，亦將分享相關新知予家長，促進教育大環境的共好；學校方面，除加強行政端的統整規劃，以及各班的班級經營，致力於打造友善學習環境外，在指導數位原住民世代時，如何善用網路科技，在虛擬世界中做到「尊重他人，保護自己」，也愈形重要。

「你們才是學習的主人！」校長陳思玎表示，期盼關埔的學子們，每一天每一點做到愛自己、愛他人，自己絕對有能力愛別人，也絕對有能力把愛傳給這個世界。更邀請現場學生，一起宣讀宣誓「做你的朋友」，一起承諾、守護友善校園。

學務主任呂秉修表示，現場由五年級田徑隊學生演出「我該怎麼辦」情境劇，對二年級學弟妹進行宣導。本劇是由關埔學務人員編導，以校園常見議題為情境，告訴學生面對不開心的事，怎麼找回信心，遇見同學失意，如何互相關懷。

田徑隊杜同學表示，「參與這次戲劇，更知道怎麼和同學相處，也覺得霸凌防制很重要」，林同學也分享「對自己要有信心，不要因為同學的幾句話，造成心裡不開心，每個人都是獨一無二的」

教育處說明，本次活動獨家企劃攝製1支友善校園影片，邀請慕尼克音樂、MIKI街舞及好年冬影像工作室等單位協助，歌曲由關埔國小師生共同合作，自行填詞譜曲，並有來自本市共20所國小學生共同呈現Hip-hop舞動，透過學生喜愛的音樂和街舞說故事，傳達友善校園抽象的概念，讓人印象深刻，提升宣導效益。現場首播後獲得好評，觀看的學生們紛紛表示「好酷」、「想學跳這支舞」、「想要報名安安市長的和平大使」、「想要跟大家一起拒絕霸凌」。

童鳳嬌表示，本市近年來已完成校園霸凌事件SOP建置，培訓校園霸凌事件處理專業人員，提昇學校依法行政知能，同時，亦研發防制校園霸凌微型教案，協助各校教師深化宣導。相關工作於112年將持續精進，期許各校儘速研定學輔工作核心價值，透過法治教育、品德教育、生命教育、資訊倫理素養教育及性別平等教育等議題，將「尊重、關懷」的概念，融入課程教學與體驗活動，方為鞏固友善校園之基石。

倘有相關疑義或需求，除逕洽所屬學校反映外，亦可諮詢本市0800-080-805反霸凌專線或1999與民意信箱，國中小部分將由本府人員提供協助，高中職部分將由教育部校外會提供協助。