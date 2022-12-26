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新竹縣市教育界拜會　高虹安：落實「新竹好學」交流請益

▲新竹縣市教育界人士今（26）日拜會高虹安市長及教育處長童鳳嬌。。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹縣市教育界人士26日拜會高虹安市長及教育處長童鳳嬌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安12月25日就職上任，新竹縣市教育界人士今（26）日拜會進行跨縣市交流，並致贈琉璃、墨寶、原民創作品祝賀。高虹安感謝跨縣市教育人士的認同及支持，盼落實「新竹好學」，涵蓋智慧教學、雙語教育、就近入學、教師權益與托育幼教等，讓新竹的孩子成為世界的孩子。

高虹安表示，竹市家長最關心教育議題，過去在學校教師權益被忽略的部分、代理教師比例過高，未來雙語教育、STEAM教育的推展，盼透過今日跨縣市交流請益，盡快擬定接下來在教育政策上所著重的重點及期程。

高虹安說，童鳳嬌處長過去獲許多教育界獎項肯定，如教學卓越金質獎、校長領導卓越獎等，擅長營造學校特色、實現教育理念，盼領導竹市教育往上更邁進。她提到，竹市教育一大問題在於部分區域學生無法就近入學，以及教師權益問題，值得向竹縣借鏡，盼努力將人才留在新竹市。

竹市教育處長童鳳嬌直言，自己有兩大夢想，一為「生命活水」，期許竹市所有教育工作者用生命來灌注、滋潤孩子心田；二為「生命樹」，新竹市是卓越、前瞻、領航的教育地，願每顆小樹苗健康茁壯，結滿生命與智慧的美果，實現「新竹好學」好學、好學更樂學，並帶領孩子邁向國際。

清華大學教育與學習科技學系林志成教授力讚，童鳳嬌過去是卓越校長，未來也會是卓越處長，未來新竹市一定會成為全國教育的典範、Steam課程的全國首善都會；邱富源教授、陳鸞鳳副教授也祝福，因新竹市擁全台資質最好的兒童，盼在童鳳嬌處長領導下，持續與教育先進攜手，帶領竹市教育往前邁進。

竹縣仁愛國中陳梅芳退休校長也說，童鳳嬌處長在教育界服務35年，歷經3個學校，專業上備受肯定，更有一般人所沒有堅強與韌性，絕對能帶給新竹市更多可能。

中華民國校長協會前理事長薛春光表示，童鳳嬌處長除擁有雙語專業，更積極推動友善校園及品格，所謂好的校長、好的傳承，期許童處長繼續擴大影響，培育更多人才。前理事長張榮輝也指出，童鳳嬌處長深懂教育，在雙語政策可以發揮到淋漓盡致，並實現高市長所提倡的「新竹好學」。

縣議員吳旭智表示，未來在雙語、品格教育一定有更好的發展，並在學術、交通等方面相互合作，發揮更多可能性；縣議員上官秋燕期許棒球場盡快完成，讓愛棒球的孩子、全國職棒能夠在此比賽；縣議員林碩彥也盼縣市未來持續交流，讓兩縣市在市政合作、推動上能夠更順利；市議員宋品瑩指出，竹市家長在學童的交通、營養午餐等層面都很重視，盼在童處長帶領下越來越好。

竹縣前教育局長鄭飄表示，童鳳嬌處長童年成長過程辛苦，培養她堅韌性格與大能量，並引述詩人趙天儀「只要有一撮泥土，我就萌芽；只要有一滴露珠，我就微笑」來形容童處長，如今這株小草已茁壯成大樹，未來將帶領新竹市教育人員開創更璀璨未來。

教育處指出，盼透過新竹縣、新竹市兩座縣市的互動、交流、觀摩學習，相信新竹市的教育風貌能再創高峰，開創孩子多元的天賦，提升國際城市競爭力。

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