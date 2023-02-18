加油站搶690元「躲山洞14年」　男子自首：想過正常生活

▲劉男躲在山洞裡，天黑後才出來活動。（圖／翻攝頂端新聞，下同）

圖文／CTWANT

躲了那麼久，值得嗎？大陸一名男子劉姓男子跟同夥搶加油站，得手156元人民幣（約新台幣690元），但他為了躲避追緝，在山洞躲了14年，近日他聽家人勸告自首。他表示，現在想過正常生活。

據《頂端新聞》報導，湖北恩施市新塘鄉一位劉男14年前跟姊夫廖男和另2名同夥馮男搶加油站，犯案後最後僅拿到156元人民幣（約新台幣690元）和2隻手機跟一個礦燈，因為保險箱他們打不開。3人吃飯、買煙火花了60元人民幣（約新台幣265元），最後每人分了30元人民幣（約新台幣132元）就各自回家。

案發後不久，警方很快就抓到其他3人，只剩劉男孩在逃，而這一逃就是14年，劉男在山洞躲了14年，12日上午，他才到警局自首。據了解，劉男藏身新塘鄉的一座深山中，距離小鎮有10公里，他藏身山洞中，天黑時他會下山去農田摘玉米、馬鈴薯等，或山上打獵、採水果。

▲劉男一家人也居住在深山中。

劉男為了躲避野獸，他在洞穴養了很多野狗，平常只要聽到騷動，他就轉移陣地，每當過節，他會回家拿糧食和臘肉，他的家人也居住在深山中。報導稱，多年來，警方沒有放棄對劉男的追捕，村民說有幾次有看到劉男回家，員警在該地埋伏守候都沒發現人，而家屬不願意透露劉男的藏身之所。

宣恩縣警察局刑偵大隊大隊長陳祥書說，「潛逃10幾年，他錯過了為父親送終，錯過了兒子的婚禮，錯過了孫子的出生，他總不能這樣在外面躲一輩子。」他知道劉男回家就是想和家人相聚，共享天倫之樂，所以勸他自首。

劉男落網後說，他50幾歲了，老婆身體不好，他還有個可愛的孫子，現在他想過正常生活，在山洞裡吃飯、飲水、洗衣都很不方便，只能自己剪頭髮，每天就像驚弓之鳥。據了解，目前當居正對劉男進行審訊。看影片請點我。

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