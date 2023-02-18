一起打籃球的「乾哥」翻臉誆黑道性侵3少年！害他崩潰想死

▲男子逼迫少年提供性服務，有少年因此崩潰，甚至想死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園吳姓男子藉由打籃球、外出遊玩等方式，與多名青少年熟識；他還出借手機給少年把玩，少年們都稱呼他「乾哥哥」。沒想到吳男竟逼迫少年提供性服務，不從就以黑道、泡海水等方式威脅，有3名少年因此遭性侵，更有人因此崩潰想死。高等法院審理後，二審將吳男重判有期徒刑10年。可上訴。

判決指出，吳男2009年間就認識前同事當時就讀小學四年級的兒子，進而再認識其他同學。吳男經常與這批少年打球、出遊，彼此間以乾哥、乾弟相稱，吳男還出借手機給少年把玩。但若少年不從，吳男動輒以毆打、叫有黑道背景之人出面或帶去海邊泡水等方式威脅，逼迫少年就範。

2016年夏天某日，吳男與2名少年一同前往宜蘭泡湯，性侵其中一名少年得逞。沒多久，吳男又邀請前同事的兒子以及另名少年共同前來他位在大園區的租屋處，未幾，吳男逼迫2名少年性交，2人不從，吳男逼迫2人得逞後，自己也性侵2名少年得逞。

由於吳男需索無度，又不斷威脅利誘，讓被害少年們生不如死。其中一名已經升上高中、還交了女友的少年，被吳男恐嚇要找黑道去跟監他的女友，不斷折磨下，少年甚至還傳訊息「不要 今天讓我靜一靜 拜託了」、「我死了以後就什麼事都不重要了」、「不想在每天被威脅」、「讓我過正常人的生活好不好」、「要死要活隨便你們」、「沒差反正我早就想死了」。最後少年們承受不住，告知家長，全案因此爆發，檢警逮捕吳男，並提起公訴。

法院審理時吳男否認犯罪，辯稱因為與少年們吵架，所以一直約少年們出來當面談，那些「黑道」、「大哥大」都是虛構的，希望少年能出來把話說清楚；他說自己私底下比較兇，會打少年們手臂，其他就沒有了。至於少年們供稱的談話內容，就是自及平常講話的方式，也不能代表對他們有強制性交的行為。

但少年們指證歷歷，法院還是認定吳男有罪，一審將他重判有期徒刑10年。案件上訴二審，高等法院審理後駁回上訴，還是維持10年的重刑。