戴電子腳鐐殺女移工　兇手打完頭說「我不知打她哪裏？」

▲桃園性侵假釋犯王鴻吉戴腳鐐殺害女移工，一審判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

越南籍吳姓失聯女移工2021年間在桃園濱海遭人殺害，疑似遭性侵，警方逮捕嫌犯王姓男子，發現他配戴電子腳鐐、仍在假釋監控期間，行蹤全被ＧＰＳ紀錄卻還大膽行凶。法院審理時，王男竟說當天失去理智，已經「不知打哪裏？」，最高法院17日將他判處無期徒刑定讞。

判決指出，王男有強盜罪、加重強制性交罪及殺人未遂罪等多項前科，最後遭判刑20年定讞，直到2020年8月間才因縮刑獲得假釋出獄，並配戴電子腳鐐監控。沒想到他出獄才1年，就又兇狠犯下本案。

王男在案發前先認識29歲的越南逃逸移工吳姓女子，案發在2021年7月間，2人相約由王男開車載吳女到新屋區永安漁港附近海邊遊玩。聊天散心時，2人因故發生爭執，吳女開始提到王男的性侵前科，讓王男情緒失控，抓起一旁的石頭，狂砸吳女頭、臉，導致吳女頭臉部外傷併顱骨、顏面骨粉碎性凹陷骨折，顱腦損傷，大量出血死亡，王男犯案後將屍體棄置在附近的防風林中，隨即逃逸。

一週後有人在防風林中發現屍體，報警處理，警方循線逮捕王男，這才發現王男還配戴著電子腳鐐，行程全遭監控，竟敢狠心犯案。王男遭羈押，並被提起公訴。一審法院審理後，將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

高院二審審理期間，王男雖坦承攻擊對方，但否認具有殺人故意。檢方當庭質問他，死者傷勢全都集中在頭臉，不是「殺人故意」，不然是什麼？王男再辯說，當時已經氣到意志不清，根本沒想到後果，也「不知打哪裏？」但他希望法院給他公正的判決，不要一點機會都不給他。高院最後仍認定他具有殺人故意，成立殺人罪，還是判處無期徒刑，褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。