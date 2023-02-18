淫攝影師下藥！女模「斷片」驚醒全裸趴跪　法官判他10年+賠百萬

▲台北徐姓男藉口約女網友到工作室拍專輯封面，趁機下藥性侵，法官判他除了坐牢10年還要賠100萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北市徐姓男子前年以拍攝專輯封面為由，約了一名20歲的女網友小曼（化名）前來工作室，並趁機在熱巧克力中下藥，迷昏小曼。小曼恍惚間，只記得自己全裸趴跪，遭徐男性侵得逞。一審將徐男重判10年，全案上訴後，高等法院二審仍將徐男判刑10年。另在民事上，扣除向北檢聲請的犯罪被害人補償金20萬元，徐男必須再賠償小曼100萬元，全案還可上訴。

判決指出，徐男2019年4月間，透過交友軟體Tinder認識小曼，到了隔年1月間，徐男私訊小曼，稱他在做一張音樂專輯，急需小曼至他的工作室拍攝專輯封面，在傍晚將小曼找來大安區的租屋處中。小曼到場後，因天氣寒冷，徐男假意拿出一杯熱巧克力，讓小曼飲用。

事實上，飲料中已經被徐男摻入FM2，小曼喝下沒多久，就開始意識不清，最後躺在徐男的床上睡著。徐男這時開始性侵小曼，小曼在恍惚中，依稀記得因疼痛而稍微醒來，發現自己全裸趴跪，徐男正打算從身後進攻，小曼只問了「Are you fucking my ass？」後又睡著。還好小曼男友這時趕來，趕緊將小曼帶走並驗傷。小曼體內被驗出FM2反應，也發現遭到性侵，因此提告，徐男遭提起公訴。

一審法院審理時，徐男否認犯罪，辯稱2人原本很開心地談天，後來小曼自己躺在他的床上，雙方情投意合後才發生關係，徐男很堅持的說，已經取得小曼的同意才繼續，並未下藥性侵。

但一審法院根據小曼手機中無意錄下的影片，發現手機鏡頭對著天花板，錄下雙方對話，小曼確實逐漸語無倫次，甚至一再問「What's that？」。另外再根據醫院檢驗結果，一審法院認定徐男確實下藥性侵，考量他犯後毫無悔意、不斷狡辯，因此一審重判他有期徒刑10年。案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定徐男有罪，因此駁回上訴，再度將他判刑10年。

至於民事部分，法院判決扣除向北檢申請的犯罪被害人補償金20萬元，徐男必須再賠償小曼100萬元，全案還可上訴。