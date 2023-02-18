陳宗彥涉貪汙卻石沉大海！陳琬惠控南檢吃案　要蔡清祥1個月內給交代

▲陳琬惠18日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳琬惠昨揭露前行政院發言人陳宗彥任職台南市府期間，疑「常態性召妓」，引發討論。陳琬惠今（18日）對於南檢獲報介入偵辦陳宗彥違反貪污治罪條例，卻未繼續偵辦一事，她呼籲法務部長蔡清祥須一個月內給交代；另外，陳琬惠也要求民進黨主席賴清德，對國民道歉、對台南市民道歉。

陳琬惠17日下午舉行記者會，踢爆陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長、民政局長時，曾協助綽號「豆哥」的台南「康樂隊」酒店業者王孝瑋喬事情，而王提供陳宗彥「喝咖啡」；陳琬惠說，在酒店說喝「咖啡」，意思是帶出場。

另外，陳琬惠也公布一分台南地檢署檢察官的簽呈，主旨是「陳宗彥、連恆及王孝瑋涉有違反貪污治罪條例的罪嫌，請准簽分他案續行偵辦。當否？請核示」。但陳琬惠說，可是這案後來沒有繼續辦下去。

陳琬惠18日上午舉行「斷尾求生 不能掩蓋醜聞」記者會，認為台南地檢署有吃案之嫌；她表示，檢察官明白寫著「陳宗彥、連恆及王孝瑋涉有違反貪污治罪條例的罪嫌，請准簽分他案續行偵辦」，結果卻沒辦下去，只辦了妨害風化部分，這絕對是吃案。

陳琬惠強調，希望法務部長一個月內提出相關調查結果，為什麼這案當時就這樣不見了？

對於陳宗彥請辭行政院發言人，陳琬惠說，陳宗彥接受性招待不只是私德問題，還有司法不彰的問題，因為台南地檢署對於陳宗彥是否涉有貪汙治罪條例罪嫌，並沒有分案調查，但面對性招待、協助性交易業者處理行政業務，本就有貪污疑慮。

陳琬惠質疑，為什麼台南地檢署能夠在檢察官提出是否他案續行偵辦後，直接石沉大海？南檢需要說明清楚。陳琬惠表示，她誓言會照相關程序，追究到底。

陳琬惠也質問陳建仁，是誰推薦你陳宗彥？對於時任台南市長、現任民進黨主席賴清德，陳琬惠表示，難道賴不用面對過去、面對當時自己市政府團隊紊亂的問題嗎？要求賴應要對國民道歉、對台南市民道歉。