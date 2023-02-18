賴清德「連砍3刀」燒到陳宗彥　黨內人士揭還有1原因

記者黃翊婷／綜合報導

行政院發言人陳宗彥17日遭踢爆過去曾接受性招待，同日晚間便提出辭呈。民進黨黨內人士透露，雖然黨主席賴清德被認為是2024總統大選的第一順位，但他近期改革連砍自家人3刀，得罪了人，加上地方盛傳陳宗彥有意參選下一屆台南市長，敏感時刻才會有人突然「出手」。

▲地方盛傳陳宗彥可能回鍋台南參選市長。（資料照／記者林悅翻攝）

陳宗彥被民眾黨立委陳琬惠踢爆幫忙酒店業者喬事及召妓，就連「小芸有空嗎」等私密對話截圖也一併曝光，引發各界議論。雖然陳宗彥17日下午立即召開記者會駁斥，但同日晚間又向行政院長陳建仁請辭，發言人一職將由政務委員羅秉成暫代。

根據《中時新聞網》報導，民進黨黨內人士透露，雖然賴清德是2024總統大選的第一順位人選，但他近期改革連砍自家人3刀，而且「有切沒合」，因而得罪人，另一個原因是地方盛傳陳宗彥有意參選下一屆台南市長，陳又是賴的嫡系子弟兵，才會有人在這樣的敏感時刻突然「出手」。

▲陳琬惠踢爆陳宗彥疑似常態性召妓。（圖／陳琬惠辦公室提供）

名嘴李正皓17日也在臉書PO文分析，為何時隔11年陳宗彥才被爆料召妓，而且連對話紀錄、判決書、酒店名稱等所有資料都有，「不用多想，就是民進黨內反賴派系的反撲」，陳是賴清德的嫡系子弟兵，賴最近為了改革民進黨，連殺邱莉莉、林智堅、黃承國3人，但改革力量越大，反作用力就會越大，這起事件就是標準的政治反作用力。

資深媒體人黃揚明也透過臉書PO文指出，這次的目標當然不是陳宗彥，而是當時陳的老闆賴清德，從監聽譯文、對話截圖等相關證物流出，且手機門號相同，就可以知道這槍是有備而來，看來賴還是得提防，畢竟「明槍易躲暗箭難防」。