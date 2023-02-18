「下個輪到陳建仁」　郭正亮：綠營不滿賴清德「三絕」踢爆陳宗彥

▲賴清德、陳宗彥。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委陳琬惠17日踢爆，行政院發言人陳宗彥擔任台南市新聞及國際關係處處長時，疑似「常態性召妓」。對此，前民進黨立委郭正亮昨日表示，陳宗彥多年前的事情現在被爆出來，是因為賴清德近期對民進黨內部開出「三絕」，引發黨內人士不滿，更強調接下來就輪到行政院長陳建仁自己看著辦。

郭正亮17日在節目《盧秀芳辣晚報》中透露，這是民進黨內部的爆料，不然怎麼會找陳琬惠？而且在事件發生後10年才被爆料，是因為陳宗彥現在擔任行政院發言人，大家都認為他與秘書長李孟諺，是賴清德與陳建仁之間的溝通橋樑，還有就是有人對賴清德近期動作感到不滿，認為他做過頭了。

郭正亮指出，賴清德近期對民進黨內部開出「三絕」，首先，前新竹市長林智堅論文抄襲案發生後，總統蔡英文叫他去戰清白，現在中華大學一審沒過，台大也還沒結果，而陳明通的聲明，本來是要給林智堅一審辯護用的，但林智堅突然道歉，所以陳明通才覺得蒙受不白之冤。

郭正亮說，如此一來，支持蔡英文這一派的人當然會覺得，「林智堅還沒走完程序你就逼人家趕快自我了斷，怎會急成這個樣子，這是第一絕。」

至於第二絕，郭正亮說，英系中常委黃承國已經很久沒去中常會了，這件事賴清德其實可以做個面子讓黃承國自己辭，但他不要，一定要搞到「更生人從此跟本黨無關」。最後的第三絕是，賴清德將小英之友會併入信賴台灣協會，「一步一步來，當然有些人就會有意見。」

郭正亮強調，為什麼人家手上有這種資料？是因為大家覺得賴清德會步步進逼，所以早就都準備好了，如果太過頭大家就看著辦，可以說是非常大的警告。

主持人盧秀芳也問及，以賴清德的個性會在乎、會硬幹嗎？郭正亮則回應，賴清德很剛直，但就是怕會撞車，「接下來就輪到陳建仁自己看著辦，你以為在立法院沒有賴清德的好友？以為行政院體系裡面不會把資料給民進黨立委，來電你陳建仁？」