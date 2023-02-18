下一個陳宗彥是「他」？　徐巧芯曝內幕：賴清德惹禍上身

▲陳宗彥被爆「常態性召妓」。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

日前民進黨主席賴清德啟動黨務改革，針對黑金問題祭出「黃承國條款」，未來有涉及黑、金、槍、毒或曾遭管訓者，皆沒有辦法擔任民進黨的黨職。隨後賴清德嫡系子弟兵、前行政院發言人陳宗彥遭踢爆過去曾接受性招待，對此，國民黨台北市議員徐巧芯18日指出，賴清德因「黃承國條款」惹禍上身，陳宗彥是派系鬥爭中「第一個倒下的」，下一個可能就是民進黨立委林俊憲。

民進黨九合一選舉敗選後，賴清德啟動黨務改革，其中黑金成為檢討焦點。民進黨中執會15日通過「黨職人員選舉辦法」第九條條文修正案，刪除「10年條款」限制，讓曾有感訓背景的英系中常委黃承國無法繼續參與黨職。

隨後，被認為是賴清德嫡系子弟兵的陳宗彥17日被爆「常態性召妓」，對此徐巧芯在深夜的直播中分析，陳宗彥10年前的東西，現在被爆出來的原因很簡單，理由就是「你敢動黃承國，我就敢動你的陳宗彥」，黃承國做為英系大將、蔡英文的心腹，賴清德因祭出「黃承國條款」，致使惹禍上身。

徐巧芯認為，賴清德好不容易想做點正確的事情，但民進黨整個髒水卻往他身上潑，「而且潑的還是真的，直接弄倒他的子弟兵。」

徐巧芯接著說，「陳宗彥弄完了，下一個倒楣的很可能就是林俊憲。」她認為，林俊憲自己「心裡應該也有數」。徐巧芯還說，她跟林俊憲很好，所以希望他一切平安，並非指控他做了什麼犯法的事。