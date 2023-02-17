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孩才出生！妻激戰完「突喊以後不用做了」　他崩潰：18年不到20次

▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老婆做完月子來求歡，豈料激戰結束卻直呼「以後不用做了！」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

當老夫老妻變成無性婚姻，接下來的日子怎麼熬下去？一名50歲人夫透露，婚前到婚後愛撫次數不到20次，而老婆其實是為了生小孩才願意交歡。原PO崩潰透露，當年生下老二後，老婆做完月子卻忽然來求歡，豈料一做完，老婆就喊話「孩子也生了，以後都不用做了！」一番話讓原PO傻眼之餘也只能表示尊重。

一名男網友在Dcard表示，婚前只有一次親密接觸，直到婚後第2年老婆才肯給，原因是為了生小孩，雙方積極做人也順利生下寶寶，但老婆卻遲遲不願開機，且以顧小孩為由而要求分房睡。

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直到婚後第5年，老婆擔心孩子一個人孤單，才主動要求交歡再拚一胎，而這也是老大出生後，兩人的第一次性愛。後來老二滿月時，老婆做完月子竟突然來找原PO激戰一場，結果做完傻眼了，「她跟我說孩子也生了，以後都不用做了！」

原PO回憶當時錯愕情境，只能表示尊重，「當時還以為老婆在撒嬌！」轉眼間12年過去，兩名孩子都要國小畢業了，而原PO細數婚前到婚後總共18年相處，「性生活總計不超過20次，而且全部集中在結婚的前6年！」

儘管沒有性生活，原PO透露，兩人相處上都不錯也會出國度假，老婆甚至曾開玩笑，若真的有性需求，「可以自己去公園找阿姨」之類的話。如今原PO已50歲，並感嘆為了家庭付出許多，但身心靈上卻猶如乾枯般的河水，「說真的，沒有性的婚姻讓我一直有想外遇的衝動，特別是小孩都可以自己睡一間房了，老婆仍執意分房睡之後，這種想法更為強烈。」

原PO也強調，並不想離婚，畢竟夫妻相處已18年，老婆也對家庭付出許多。對此，原PO不禁拋問「我應該為了目前滿意的家庭生活，繼續無視自己的感情世界嗎？」

文章曝光後，底下網友也傻眼回應，「簡直比鰥夫還可憐，沒得做還要付錢養老婆」、「你真可憐，把男人一生身體最好的時光葬送在你老婆身上」、「婚前就知道對方性冷感，那幹嘛結婚？」「不考慮出家皈依佛門嗎？反正你已經俗世修行18年了」、「原PO辛苦了，你很偉大。有些女性對性真的很還好，我也是屬於慾望很低的類型，平均兩、三個月一次而已，不是不愛，是真的對這方面就無感」、「好可怕，無法想像」。

▼網友一致幫QQ。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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