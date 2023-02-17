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5張爽中1600元！他曬出「超商1元發票」被嗆檢舉　全場臉腫了

▲▼ 發票,載具 。（圖／記者劉維榛攝）

▲發票存載具，可自動對獎又有加碼專屬獎。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

111年11至12月雲端獎中，有人只花3元外送平台費就爽中100萬，讓人超羨慕！一名網友則分享，該期小確幸中了5張雲端發票，一次1600元超狂入帳，且在超商消費只花1元就中200元。文章曝光後，網友們反嗆「根本炫耀文，我要檢舉你」、「這看就知道是在洗發票的奧客」，結果真相臉腫了。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》表示，去年9至10月總共有614張雲端發票，結果只中了一張200元，不料近一期11至12月受到財神爺眷顧，才530張就爽中5張，讓他不禁自嘲「果然運氣成分佔居多！」

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原PO也分享中獎品項，11至12月發票存摺顯示，8元、25元都爽中500元、剩下8元、2張1元都是中200元，而其中4張都是在超商消費的，1600元瞬間幸運入袋。

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲原PO分享中獎明細。 （圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，一票網友喊羨慕，「好會中」、「我84張中1張」、「很久沒中了QQ」、「已經一年沒中了～羨慕」、「我上一期中三張雲端500元跟兩張200元，總共176張發票」、「我中雲端發票2000元」。

不過有網友質疑「大量小額發票不是不能兌換了嗎」、「那麼多個位數發票，還有同一天號碼差幾號，這有洗發票嫌疑吧」、「專業洗發票...千萬不要學，感覺奧客」、「好奇超商1元是什麼，現在影印都要3元不是嗎」、「根本炫耀文，我要檢舉你」、「我好奇1塊跟8塊是買什麼」。

對此，原PO親回真相打臉，「8塊是養樂多、1塊是紅利折抵」，並非大家所懷疑的洗發票行為。

▼原PO光速打臉，1元發票是因為紅利折點的緣故。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨2公社）

▼統一發票111年11、12月號碼。（圖／社群中心製）

▲▼統一發票111年11、12月號碼。（圖／社群中心製）

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