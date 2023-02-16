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白米買1送1、衛生紙第2件5折！　全台通路最新「超殺優惠」懶人包

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

又到了省荷包時間！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販、超商通路最新優惠，不僅有咖啡、白米買1送1，還有衛生紙第2件5折、10元茶葉蛋等好康，婆媽們把握機會搶購，提醒部分優惠有數量或購買限制，價格以現場提供為準。

▲▼全聯咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲全聯祭出限時咖啡優惠。（圖／業者提供）

全聯
◎OFF COFFEE熱美式
優惠：原價25元，假日及周六、日買1送1，自帶杯再折8元
期限：即起～3月2日

◎OFF COFFEE
優惠：周一至周五中午12時前，全聯門市消費單筆滿100元，加購熱美式15元／冰美式20元／熱拿鐵25元／冰拿鐵30元
期限：即起～3月2日

美廉社
◎心樸冷藏鮮雞蛋（白蛋）480g（8入）
優惠：原價119元，特價90元
期限：即起～3月7日

◎心樸冷藏鮮雞蛋（紅蛋）480g（8入）
優惠：原價119元，特價105元
期限：即起～3月7日

▲▼愛買最新檔期優惠。（圖／業者提供）

▲愛買最新檔期優惠一次看。（圖／業者提供）

家樂福
◎伯朗咖啡豆系列（450克）
優惠：368元買1送1
期限：即起～3月1日

◎天生好米／優質特級米（3kg）
優惠：328元買1送1
期限：即起～3月1日

愛買
◎中農馬尾絲寬粉
優惠：買1送1，特價99元，平均每包49.5元
期限：即起～3月1日

◎御茶園極上紅茶／奶茶／檸檬茶（250mlx24瓶／箱）
優惠：特價159元，每瓶平均6.7元
期限：即起～3月1日

▲▼大潤發最新檔期優惠。（圖／翻攝大潤發官網）

▲大潤發祭出衛生紙第2件5折優惠。（圖／翻攝大潤發官網）

大潤發
◎春風抽取衛生紙110抽X24入／串
優惠：促銷價1件372元，第2件5折，平均每件279元
期限：即起～2月22日

◎一匙靈抗菌EX超濃縮洗衣精補充包防蟎／消臭／除垢／極淨／低敏，1.5公斤／包
優惠：促銷價每包92元，第2件5折，平均每件69元
期限：即起～2月22日

好市多
◎KLIPSCH THE ONE II 藍芽喇叭
優惠：原價8119元，特價7019元，省1100元
期限：即起～2月23日

◎ARM&HAMMER強效洗衣精添加小蘇打粉（7.39公升）
優惠：原價689元，特價559元，省130元
期限：即起～2月23日

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出2大飲品第2杯半價喝。（圖／業者提供）

7-11
◎CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵
優惠：任選第2杯半價（價低者折）
期限：即起～2月21日

◎台東初鹿即溶咖啡牛乳／紅茶牛乳盒裝沖泡飲品
優惠：買1送1
期限：即起～3月7日

全家
◎經典美式
優惠：任選（特大／大杯／中杯／小杯／特濃）第2杯7折
期限：即起～3月21日

◎茶葉蛋2顆
優惠：優惠價20元
期限：即起～3月7日

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart祭出大杯美式、拿鐵優惠。（圖／業者提供）

萊爾富
◎林鳳營鮮乳936mL
優惠：全脂／低脂任選20瓶特價1399元，單瓶只要70元，單筆可購10組。
期限：即起～3月7日

OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～3月8日

ET快訊
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