白米買1送1、衛生紙第2件5折！　全台通路最新「超殺優惠」懶人包

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

又到了省荷包時間！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販、超商通路最新優惠，不僅有咖啡、白米買1送1，還有衛生紙第2件5折、10元茶葉蛋等好康，婆媽們把握機會搶購，提醒部分優惠有數量或購買限制，價格以現場提供為準。

▲全聯祭出限時咖啡優惠。（圖／業者提供）

全聯

◎OFF COFFEE熱美式

優惠：原價25元，假日及周六、日買1送1，自帶杯再折8元

期限：即起～3月2日

◎OFF COFFEE

優惠：周一至周五中午12時前，全聯門市消費單筆滿100元，加購熱美式15元／冰美式20元／熱拿鐵25元／冰拿鐵30元

期限：即起～3月2日

美廉社

◎心樸冷藏鮮雞蛋（白蛋）480g（8入）

優惠：原價119元，特價90元

期限：即起～3月7日

◎心樸冷藏鮮雞蛋（紅蛋）480g（8入）

優惠：原價119元，特價105元

期限：即起～3月7日

▲愛買最新檔期優惠一次看。（圖／業者提供）

家樂福

◎伯朗咖啡豆系列（450克）

優惠：368元買1送1

期限：即起～3月1日

◎天生好米／優質特級米（3kg）

優惠：328元買1送1

期限：即起～3月1日

愛買

◎中農馬尾絲寬粉

優惠：買1送1，特價99元，平均每包49.5元

期限：即起～3月1日

◎御茶園極上紅茶／奶茶／檸檬茶（250mlx24瓶／箱）

優惠：特價159元，每瓶平均6.7元

期限：即起～3月1日

▲大潤發祭出衛生紙第2件5折優惠。（圖／翻攝大潤發官網）

大潤發

◎春風抽取衛生紙110抽X24入／串

優惠：促銷價1件372元，第2件5折，平均每件279元

期限：即起～2月22日

◎一匙靈抗菌EX超濃縮洗衣精補充包防蟎／消臭／除垢／極淨／低敏，1.5公斤／包

優惠：促銷價每包92元，第2件5折，平均每件69元

期限：即起～2月22日

好市多

◎KLIPSCH THE ONE II 藍芽喇叭

優惠：原價8119元，特價7019元，省1100元

期限：即起～2月23日

◎ARM&HAMMER強效洗衣精添加小蘇打粉（7.39公升）

優惠：原價689元，特價559元，省130元

期限：即起～2月23日

▲7-11祭出2大飲品第2杯半價喝。（圖／業者提供）

7-11

◎CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵

優惠：任選第2杯半價（價低者折）

期限：即起～2月21日

◎台東初鹿即溶咖啡牛乳／紅茶牛乳盒裝沖泡飲品

優惠：買1送1

期限：即起～3月7日

全家

◎經典美式

優惠：任選（特大／大杯／中杯／小杯／特濃）第2杯7折

期限：即起～3月21日

◎茶葉蛋2顆

優惠：優惠價20元

期限：即起～3月7日

▲OK mart祭出大杯美式、拿鐵優惠。（圖／業者提供）

萊爾富

◎林鳳營鮮乳936mL

優惠：全脂／低脂任選20瓶特價1399元，單瓶只要70元，單筆可購10組。

期限：即起～3月7日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～3月8日