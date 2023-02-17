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歸仁警鷹眼查緝　超商設伏逮獲3名詐騙車手

記者林悅／台南報導

台南市歸仁警分局執行防詐騙勤務時，發現26歲蔡姓男子等3人，進入歸仁區1家超商內進行ATM提款，警方發現蔡嫌等人身影與詐騙車手相符，經通報警力支援，埋伏緝獲蔡嫌等3名詐騙車手，起獲贓款31800元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市歸仁警分局查獲26歲蔡姓男子等3名詐騙車手，起獲贓款31800元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁警分局查獲26歲蔡姓男子等3名詐騙車手，起獲贓款31800元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁警分局查獲26歲蔡姓男子等3名詐騙車手，起獲贓款31800元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局轄區超商及金融機構ATM近日有遭詐欺車手提領跡象，為防制車手提領，歸仁分局除立即派員至遭提領地點調閱監視器掌握車手影像外，更規劃轄內有ATM超商及金融機構巡守查緝勤務，於2月15日偵查隊員警埋伏時，發現3名男子駕駛一部自小客車於歸仁區某超商前停車，並由26歲施男下車進入超商提領詐騙款項，施嫌經員警比對發現與先前提領車手影像相符，即立即通報支援警力到場，並見時機成熟，當場逮捕施嫌及駕駛車輛之接應23歲黃嫌及後座28歲劉嫌等3名車手。

▲台南市歸仁警分局查獲26歲蔡姓男子等3名詐騙車手，起獲贓款31800元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警於3名車手身上及車內當場查扣作案用手機、提款卡及提領現金新台幣31800元等證物，全案於詢問後將施、黃及劉等3嫌依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南市歸仁警分局查獲26歲蔡姓男子等3名詐騙車手，起獲贓款31800元，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警分局長邱顯良表示，能順利查獲提領車手，均仰賴歸仁警分局每位員警對於轄區治安用心及案件分析與落實勤務執行決心等各項因素結合而成，但轄區治安維護單靠警察從｢點」來做是不足的，更需擴及民眾從｢面」的協助，因此歸仁警分局呼籲民眾多多注意身邊可疑人、事、物，發現可疑隨時撥打110報案，有效發揮「警力有限、民力無窮」之效益，共同打擊犯罪，維護社會治安。

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