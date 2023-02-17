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超商店員勸戴口罩「被刺穿心臟」慘死　紙雕師認罪：願接受死刑

▲知名紙雕師蔣嘉凱去年11月持刀刺死超商蔡姓店員，警方查獲壓送回警局偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲超商店員勸戴口罩被刺殺，兇嫌二審當庭認罪，願一命賠一命。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市41歲紙雕師蔣嘉凱2021年11月在超商買東西時，不滿遭到蔡姓店員「勸戴口罩」憤而殺人，桃園地方法院一審依殺人罪，判處蔣嘉凱死刑。全案上訴二審，二審16日開庭，蔣嘉凱當庭認罪，表示殺人願償命，但不清楚自己為何殺人，應該是當時吃藥吃茫了。

高等法院二審16日進行準備程序，法官詢問蔣嘉凱的犯罪經過、動機及提示相關證據。蔣嘉凱當庭認罪，承認自己確實有殺人，殺人要償命，願意接受死刑，一命賠一命，但過程真的沒有印象，至今仍想不起死者的臉，也不知道自己為什麼要殺人，他說自己很對不起家屬，當時應該是吃藥吃茫了。

▲▼桃園超商店員遭顧客刺死，父心碎表示，「他很乖很聽話」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲死者爸爸至今仍走不出喪子之痛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

死者（蔡姓店員）的姐姐出庭時說，她的爸爸媽媽至今仍走不出喪子之痛，更認為蔣嘉凱殺人後「完全沒有悔意」，從來沒有主動向他們道歉過，都是「別人要求」蔣嘉凱道歉，蔣嘉凱才道歉，至今也沒有任何賠償，請求二審法官維持蔣嘉凱的死刑判決。

蔣嘉凱的辯護人則替蔣嘉凱提出，刑法第19條第1項（行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰）的無罪答辯，請求讓蔣嘉凱做精神鑑定，並主張蔣嘉凱殺人後留在現場，應符合自首減刑要件，最後請求勘驗影片，確認其殺人時，是否有故意朝心臟攻擊。

二審法官審酌後，諭知辯護人需在3周內提交，聲請精神鑑定的理由、勘驗影片段落及原因，再由合議庭討論裁定，目前暫定3月23日將再次開庭審理本案。

▲▼蔣嫌持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書、民眾提供）

▲蔣嘉凱持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書、民眾提供）

蔣嘉凱2021年11月21日凌晨5時許在未戴口罩的情況下，前往桃園市龜山區某超商購物，蔡姓店員看見他沒有戴口罩，趕緊提醒他戴上口罩再入內，不料因此點燃他的怒火，他生氣地走出店外，不久後他第2次進入超商，氣沖沖地把口罩摘下朝蔡男丟擲，接著又再次離開店外。

豈料，蔣男第3次折回超商時，突然把蔡男從櫃檯叫出來，接著拿預藏的水果刀刺向對方，雙方於地上一陣扭打。蔡男最後好不容易奪下利刃，卻因為心臟遭刺穿，失血過多不支倒臥在超商門外，警消趕到時他已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。

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