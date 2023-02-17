兩度要離去！媽祖婆突180度回頭「卻進不去所長室」　畫面超感動

網搜小組／劉維榛報導



白沙屯媽祖今（17）日來到進香之旅Day6，「粉紅超跑」飄忽不定的行縱，總讓信徒紛紛驚嘆。稍早媽祖婆直衝雲林虎尾的客厝派出所，但神轎在廣場猶豫許久，甚至兩度要離去，不料又忽然180度折返要進派出所裡，更示意要進到所長室裡面，礙於門太小，僵持了2分鐘，媽祖婆才願意退出離去，讓員警感動不已。

今早媽祖婆的「粉紅超跑」沿著雲145公路往北港推進，要前往最後一站雲林北港朝天宮，人潮綿延約數公里的空拍畫面，完全看不到隊伍盡頭，可說是非常壯觀。

▲白沙屯媽祖遶境北港途中空拍 。（圖／攝影中心攝）



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過程中，神轎隊伍行經過元長鄉客厝國小附近，元長鄉長李明明親自迎駕，也引來鄉民們圍觀親睹媽祖婆慈悲一面，怎料「粉紅超跑」卻忽然掉頭，要前往客厝派出所。

畫面可見，「粉紅超跑」先在原地停留不動，接著360度大翻轉，原來是要直奔客厝派出所，當時警員們站在門前，並備妥供品要迎接「稀客」到訪加持，而媽祖婆停留在派出所前廣場許久，甚至「兩度」掉頭要離去，讓眾人驚喜的是，「粉紅超跑」竟180度又回頭衝到派出大門口，員警們也急忙移開桌子，要讓媽祖婆進去。

▲「粉紅超跑」兩度要離開，不料又突然180度折返要進警局。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）



神轎進入派出所後，正當大家以為繞了一圈就要離去，結果媽祖婆又突然轉向並示意要進去所長室，無奈門實在太小，神轎根本進不去，僵持了2分鐘左右，「粉紅超跑」才決定退出並離去。

客厝派出所也感動表示，媽祖婆慈悲保佑，之前祂也有3次親臨也有進去派出所，希望轄區治安平穩、交通順暢，也保佑同仁執勤平安。

▼門口太小，「粉紅超跑」進不去尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

