　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兩度要離去！媽祖婆突180度回頭「卻進不去所長室」　畫面超感動

網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖今（17）日來到進香之旅Day6，「粉紅超跑」飄忽不定的行縱，總讓信徒紛紛驚嘆。稍早媽祖婆直衝雲林虎尾的客厝派出所，但神轎在廣場猶豫許久，甚至兩度要離去，不料又忽然180度折返要進派出所裡，更示意要進到所長室裡面，礙於門太小，僵持了2分鐘，媽祖婆才願意退出離去，讓員警感動不已。

今早媽祖婆的「粉紅超跑」沿著雲145公路往北港推進，要前往最後一站雲林北港朝天宮，人潮綿延約數公里的空拍畫面，完全看不到隊伍盡頭，可說是非常壯觀。

▲▼ 白沙屯媽祖遶境空拍畫面。（圖／攝影中心攝）

▲白沙屯媽祖遶境北港途中空拍 。（圖／攝影中心攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

過程中，神轎隊伍行經過元長鄉客厝國小附近，元長鄉長李明明親自迎駕，也引來鄉民們圍觀親睹媽祖婆慈悲一面，怎料「粉紅超跑」卻忽然掉頭，要前往客厝派出所。

畫面可見，「粉紅超跑」先在原地停留不動，接著360度大翻轉，原來是要直奔客厝派出所，當時警員們站在門前，並備妥供品要迎接「稀客」到訪加持，而媽祖婆停留在派出所前廣場許久，甚至「兩度」掉頭要離去，讓眾人驚喜的是，「粉紅超跑」竟180度又回頭衝到派出大門口，員警們也急忙移開桌子，要讓媽祖婆進去。

▲▼（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲「粉紅超跑」兩度要離開，不料又突然180度折返要進警局。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

神轎進入派出所後，正當大家以為繞了一圈就要離去，結果媽祖婆又突然轉向並示意要進去所長室，無奈門實在太小，神轎根本進不去，僵持了2分鐘左右，「粉紅超跑」才決定退出並離去。

客厝派出所也感動表示，媽祖婆慈悲保佑，之前祂也有3次親臨也有進去派出所，希望轄區治安平穩、交通順暢，也保佑同仁執勤平安。

▼門口太小，「粉紅超跑」進不去尷尬了。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲▼（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

ET快訊
金正恩殺家人成性　專家：金與正恐成下一個！
iPhone 15最新渲染圖曝光！　鏡頭更凸了
吳淡如FB無預警被關！　二度道歉哭了：不要再繼續
快訊／粉紅超跑抵達北港朝天宮！　「三進三退」入廟
「龍舟天菜」無酬教學途中遇劫！　母悲：這樣值得嗎
LIVE／燈光不足害死「龍舟天菜」　北投罕連2震！竟是大屯岩
兩度要離去！媽祖婆突180度回頭　畫面超感動
女兵不雅片瘋傳　現身報警：疑電腦送修外流

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

進哦！12萬人簇擁迎接　白沙屯媽祖鑾轎「三進三退」衝進朝天宮

宋慧喬出道27年「是怎麼紅的？」　鄉民3原因讚爆：堪稱完美

快訊／白沙屯媽祖抵達北港朝天宮！　粉紅超跑「三進三退」入廟

限時3天！好市多超夯1物「折扣60元」　網友讚：贏過科克蘭

兩度要離去！媽祖婆突180度回頭「卻進不去所長室」　畫面超感動

快訊／粉紅超跑最後一哩路！香燈腳排隊等鑽轎底…人龍綿延700m

獨／學者觀測北投2連震！揭大屯火山噴發2前兆「還不至於爆發」

努力不懈勤磨技特殊選才償心願　光華高中吳佳臻榮登虎尾科大金榜

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

粉紅超跑「媽姐醫院」過門不入！病患坐輪椅也來迎接　醫護失望了

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

進哦！12萬人簇擁迎接　白沙屯媽祖鑾轎「三進三退」衝進朝天宮

宋慧喬出道27年「是怎麼紅的？」　鄉民3原因讚爆：堪稱完美

快訊／白沙屯媽祖抵達北港朝天宮！　粉紅超跑「三進三退」入廟

限時3天！好市多超夯1物「折扣60元」　網友讚：贏過科克蘭

兩度要離去！媽祖婆突180度回頭「卻進不去所長室」　畫面超感動

快訊／粉紅超跑最後一哩路！香燈腳排隊等鑽轎底…人龍綿延700m

獨／學者觀測北投2連震！揭大屯火山噴發2前兆「還不至於爆發」

努力不懈勤磨技特殊選才償心願　光華高中吳佳臻榮登虎尾科大金榜

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

粉紅超跑「媽姐醫院」過門不入！病患坐輪椅也來迎接　醫護失望了

杭州官方新聞稿「取消汽車限行」瘋傳　發文者急澄清：ChatGPT寫的

進哦！12萬人簇擁迎接　白沙屯媽祖鑾轎「三進三退」衝進朝天宮

叼起1寶往外丟！白鸛媽媽「殘酷3選1」　巢裡2手足目睹墜落傻眼

膝關節／劉文正假死訊害慘媒體　產製新聞前先讓子彈飛

「龍舟天菜」墜坑亡！帥氣陽光身影成遺照　亞運獎牌靈堂相伴

只想回饋！楊永明宣布參選大安區立委　承諾「不選市長或總統」

挺郭挺侯恐釀藍營分裂？　朱立倫「不擔心」：團結是唯一的路

獨／龍舟天菜墜坑亡！現場1月內4次車禍　鄰居怒：晚上根本看不到

公車痴漢換座位偷摸大腿2次　她1招反擊獲賠20萬

宋慧喬出道27年「是怎麼紅的？」　鄉民3原因讚爆：堪稱完美

生活熱門新聞

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

快訊／09:08地震　台北有感搖晃

快訊／09:08北投地震「陽明山3級」　台北民眾喊怪

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光

09:08發生規模3.1地震　震央在北投

彰化男上大號竟「失憶3小時」：我在哪裡？

今起回暖近30℃！　下周「冷氣團」濕冷10℃

「3星座」準備中大獎！財神爺親點「偏財運」旺

農曆二月到！「這生肖」中獎率高

北投地震與大屯火山有關！中研院證實：岩漿庫岩層陷落「範圍很大」

相愛10年也沒用！　他少了1張紙不能替女友辦後事

碩士畢業月薪才27K　求問很魯嗎

更多熱門

相關新聞

快訊／粉紅超跑最後一哩路！香燈腳排隊等鑽轎底

快訊／粉紅超跑最後一哩路！香燈腳排隊等鑽轎底

苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境進香，12日起駕出發至今已進入第6天，今(17日)將抵達最後一站北港朝天，隨後再回鑾折返。今早粉紅超跑起駕後沿著雲145公路前進，先後經過前哨站客厝派出所、北辰派出所，在北辰派出所稍作休息、整裝後，鑾轎直接朝北港朝天宮進發。沿途還有上千名香燈腳排成人龍，希望能鑽轎底，但媽祖疑似趕路，轎底暫未開放。

即／粉紅超跑停駕北辰派出所　下站就是朝天宮

即／粉紅超跑停駕北辰派出所　下站就是朝天宮

LIVE／白沙屯「粉紅超跑」將抵達北港朝天宮

LIVE／白沙屯「粉紅超跑」將抵達北港朝天宮

粉紅超跑進香最後一站！震撼空拍畫面曝

粉紅超跑進香最後一站！震撼空拍畫面曝

直擊最神秘粉紅超跑進香　「兔耳朵」成香燈腳標配

直擊最神秘粉紅超跑進香　「兔耳朵」成香燈腳標配

關鍵字：

信徒進香白沙屯拱天宮媽祖北港朝天宮粉紅超跑元長鄉客厝派出所所長室

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

國小男童遊北市動物園落水影片曝

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

阿Ben檢舉文「湧入整排藍勾勾」！

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面