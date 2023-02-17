112羊兒合歡山公路衝刺　清境奔羊節睽違3年終回歸...遊客嗨翻

▲睽違3年的清境農場奔羊節活動今天登場，合歡山公路羊滿為患。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場年度盛事「奔羊節」，因受新冠肺炎疫情影響已停辦3年，今年終於復辦，今天(17日)112隻綿羊大軍一起「出巡」合歡山公路，吸引大批遊客前往，體驗當牧羊人趕羊和追羊的樂趣，隔了3年終於復辦，現場大小朋友全都嗨翻了。

清境農場於每年2月20日前都會舉辦農場慶生活動，更自2007年首次搭配舉辦「清境奔羊節」，讓豢養的羊兒們有機會與人們一起到合歡山公路上蹓躂、奔馳，成為招牌活動之一；場方今天早上9點起，先在青青草原綿羊秀場安排普台高中鼓禪隊、營北國中舞龍隊，以及原住民聲樂家胡待明獻技或演唱，為活動暖場，隨後也有趕羊、剃羊毛等表演。

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至10時20分，由專業牧羊人引領的112隻柯莉黛綿羊、薩福克綿羊準時從清境南商圈出發，伴隨著「咩」、「咩」的羊叫聲，公路路面彷彿被一大團綿絨滾過，羊兒不時停下腳步吃地面預先撒布的飼料，讓大批追在後方氣喘噓噓的遊客得以好好拍下牠們可愛的身影，氣氛相當熱鬧歡樂。

最後羊群經過約2公里路程後抵達清境國民賓館，以「羊咩咩見面會」作為壓軸；有年輕夫妻抱著小嬰兒第一次來參加，直呼：「可以近距離跟羊兒互動、摸到軟綿綿的羊毛，感覺很棒！」有中年婦人表示「很興奮！很稀奇！」不過追著活動力十足的羊兒跑時也感覺「有點緊張！怕撞到牠們！」