「龍舟天菜」墜坑亡！　女友哀慟發聲：路口監視器警察不給拍

記者葉國吏／綜合報導

曾獲得2018年亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安，昨晚（16日）騎車墜入14米深坑洞內不治，引發討論。陳俞安女友16日下午也在臉書發文徵求監視器畫面，希望能找出事情的真相。

▲桃園騎士墜14米坑洞亡，身分曝光是亞運金牌國手陳俞安。（圖／翻攝自當事人臉書）

陳俞安16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。

▲陳俞安女友發文。（圖／翻攝臉書）

消防隊員獲報後趕抵現場，但陳俞安已無呼吸心跳，送醫搶救後宣告不治。陳俞安的意外離世讓許多人相當不捨，他的女友16日下午在臉書發文「急！拜託拜託 有沒有人有桃園國際路二段，文中路口的監視器、行車記錄器，大約早上5點左右」。

對此有網友透露路口有監視器，但陳俞安女友回覆「警察不給拍」，理由是「政府的不給」。而目前流出的監視器畫面則是鄰近加油站提供，可以看到陳俞安行經事故路段、墜入坑洞時，警示燈根本就沒有亮。

警方表示，昨天事發地點監視器正好故障，所以沒有調到監視畫面，只能從對面加油站調到6秒的畫面。

▼桃園龍舟天菜陳俞安墜入施工坑洞中身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）