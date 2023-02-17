龍舟天菜長年胃疾靠運動解決　亞運前墜14米坑亡…母悲慟說話了

▲得知陳俞安不幸身亡的消息，母親悲慟萬分。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

曾獲得2018年亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安，昨（16日）騎車行經桃園國際路二段、文中路口墜入14公尺深坑洞內不治。陳俞安母親悲慟萬分，由於事發現場警示燈疑似未亮，她在兒子臉書留言說「天亮後打起精神幫你找出真相」，並表示陳俞安國中時腸胃不好，靠運動解決長年胃疾，今年亞運也是划船運動培訓國手，發生悲劇情何以堪。

▲桃園騎士墜14米坑洞亡 身分曝光是亞運金牌國手「龍舟天菜」。（圖／翻攝自當事人臉書）

陳俞安母親指出，看過監視畫面後，質疑現場根本沒有明顯警告燈，兒子早上5點掉落，到了11點多才接獲通知，打手機給兒子確認，對方說「這個手機的主人正在急救」，才發現兒子出事。陳俞安母親表示，陳俞安國中時期腸胃不好，接觸划船運動後一頭栽入此運動，後來因運動解決長年胃疾，今年亞運也是划船運動培訓國手，發生此悲劇，情何以堪。

陳俞安16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。

▲桃園龍舟天菜陳俞安墜入施工坑洞中身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

監視器畫面拍下，案發當下路口十分昏暗，現場警示燈、爆閃燈根本沒有閃爍，水務局表示，案發現場設置圍籬、護欄及防墜網3層措施，避免人員墜落；初步查核，現場警示燈、爆閃燈均正常運作。詳細案情為何，警方目前正持續調閱監視器畫面釐清。