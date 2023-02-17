龍舟天菜墜坑亡！親友聞噩耗哀悼：曾是代表國家運動隊的英雄

▲陳俞安騎車墜入14米深的施工坑洞中，搶救後仍宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

曾獲龍舟隊亞運金牌、有「龍舟天菜」之稱的陳俞安(28歲)16日騎車行經桃園國際路二段、文中路口，但卻因不明原因衝破圍籬，連人帶車墜入14米深的施工坑洞中，直到5小時後才被發現，經搶救後仍宣告不治。死亡消息曝光後，親友也在臉書上哀悼，「希望能早日釐清案情真相，還你一個公道！」

陳俞安16日清晨5點騎車外出參加活動，5點22分沿文中路往中壢方向行駛，行經國際路二段、文中路口時，因不明原因撞開下水道工程護欄及圍欄，當場摔進直徑3公尺、深14公尺的施工坑洞中。由於當時天色尚早，第一時間未有人發現，直到包商工人8點半來上班，才驚覺有人墜入坑中，急忙報警處理。但陳俞安被吊掛到路面時，已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍不治死亡。

親友得知死訊後也在臉書上哀悼，「剛剛突然看到這突如其來的噩耗，心裡真的百般不捨，曾經是代表國家運動隊的英雄，也是我們心中乖巧，懂事，認真，上進，陽光的帥哥英雄，叔叔、阿姨、真的心裡非常難受與不捨。希望能早日釐清案情真相，還你一個公道，一路好走！」

▼親友在臉書留言哀悼。（圖／翻攝臉書）