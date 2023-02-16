「房貸補貼」1戶發3萬 　立委轟「治標不治本」：為選舉政策買票





▲行政院今日拍板內政部「住屋貸款補貼」方案。（圖／記者陳建宇攝）

記者崔至雲／台北報導

內政部近期提出房貸補貼、租金補貼2.0、青年購屋積金等住宅三箭，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠提到，內政部提出房貸補貼方案還是短期政策，高房價、低薪、通膨是民怨之首，也是少子女化很重要的原因，內政部的方案只是把蘇內閣當時提出來的方案複製貼上，頭痛醫頭腳痛醫腳，治標不治本，質疑是執政黨為明年選舉政策買票。

行政院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。立委張其祿表示，以目前內政部公布房貸補貼方案，並宣稱已勾稽出排富、所得限制、房價上限等條件，雖然僅3萬元算是杯水車薪，多少給房貸族一些幫助，但仍要提醒一些技術上的細節。

首先，張其祿認為，在補助對象要慎防補助到炒房團利用的人頭戶，補貼還是要謹慎地分配，確保幫助到目標族群；第二，以限制補助對象核貸金額上限台北市為1200萬來看，以目前市場行情可能僅能補助到台北市的單身套房或是小坪數老屋，對於台北市等房價蛋黃區有育兒的小家庭或是年輕夫婦幫助有限，甚至直接排除了一些弱勢家庭，因此上限應可再斟酌思考，依現況提供更多彈性。

張其祿指出，以目前內政部的規畫，55萬戶補助一次性3萬元也需要165億預算，因此其成效及是否真正幫助到目標族群，政府在技術細節上極需謹慎處理及觀察。

此外，邱臣遠也提到，落實居住正義要對症下藥，租屋市場情況，政府掌握數據跟實際狀況差異很大，房租創26年新高，即便政府去年推出300疫租金補貼政策，但是房價跟租金都沒有降，代表這樣的政策是失敗的，就連申請數也未達預設的50萬戶目標，都是重複過去的政策，現在換湯不換藥的政策，效果很有限。

邱臣遠主張，房貸補貼要有法源依據，結構性政策應該要由公務預算挹注，而不是使用短期的特別預算，政策不能只有曇花一現，以現在內政部提出的政策內容，坦白講跟過去沒有太大不同。

