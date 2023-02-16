「如果我當選立委」　鍾沛君拋公辦都更「三管齊下」提案

▲台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君日前宣布投入黨內大安區立委初選，並提出當選「四大承諾」，她今（16）日再以「如果我當選立委」為題在臉書發文，提出公辦都更現在的問題，以及「三管齊下」的三大提案。

鍾沛君指出，根據台北市都市更新處109年公告的資料顯示，台北市有將近7成的住宅屋齡超過30年，這其中又有超過一半是5樓以下，依照早年建築法規不須設置電梯或地下停車空間等公共設施的建物，總數高達39萬戶。她提到，超過39萬戶住宅中都有更新的需求，都更才能讓市民住在符合21世紀防災標準，生活機能也適合多數銀髮長輩所需，但依目前的都更法規與住都中心及都更處的人力資源，從104到109年僅辦理了17件公辦都更案，所謂的2.0計畫也只規劃能夠再辦理5到10件，而且僅限於基地面積大、同意比例超高者。只怕尚未將40萬戶老屋更新完成，已完工的新屋已又成老屋。

因此，鍾沛君提出「三管齊下」的提案。第一「提升量能」，她強調，將公辦都更執行人力從5年完成17件，增加至每年至少受理啟動20件，5年完成50件為第一階段之擴充目標；第二「降低申請基地面積與同意比例門檻」，她提到，以社區性質設定不同指標，不應將初步整合的壓力全部放在老住戶身上；第三「修正法規」，她指出，應增加參與公辦都更用戶之容積獎勵、工程期間補助津貼等，並劃定部分公宅為都更期間中繼住宅，將參與住民之工程不便降到最低。