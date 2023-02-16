藍委批「房貸補貼」政策買票、不符邏輯　他：應訂出個別縣市標準

▲國民黨立委批內政部房貸補貼政策。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男、崔至雲／台北報導

行政院今（16日）院會拍板內政部提出的「減輕民眾負擔 多元支持方案」，其中針對110年家戶所得共120萬以內，且名下僅持有1戶房屋的民眾，符合原始核貸金台北市850萬以下，或其他外縣市700萬以下者，每戶可領3萬元。對此，國民黨立委曾銘宗、林文瑞質疑政策買票；費鴻泰更直言，他不了解這樣的政策邏輯是什麼。曾銘宗建議，原始核貸金額的限制僅列台北市、其他縣市，不符合民眾實際需要，而是應依每個縣市，甚至是地區，訂出個別的標準。

內政部為減輕中低薪房貸族的居住負擔，規劃110年家戶所得合計120萬元以內、名下僅持有1戶房屋且為自用住宅者，若在台北市，符合原始核貸金額850萬（總價額約1200萬元）以下，或若在其他外縣市，則原始核貸金額700萬（總價額約1000萬元）以下，申請經核定後，可獲得一次性每戶3萬元補助，並以民國112年2月28日做為資格基準日。此外，內政部長林祐昌表示，財源規劃由特別預算支出。

對此，費鴻泰直言，他不了解這樣的政策邏輯是什麼，到底是要幫助想要買房的人？還是幫助租房子的人？他認為，對於房屋議題第一應該要先幫助租屋人、第二，應該抑制房價高漲、第三，應該廣建社會住宅，讓買不起的人應該至少有個窩可以待，「現在內政部是沒人才了嗎？麻煩新院長多花腦筋，訂一些符合邏輯的方案出來」。

「可見住宅問題已經嚴重到不能忽視。但是，為什麼居住正義的代價要由全體人民來買單？」立委李貴敏說，已經一再提醒民進黨政府注意國際政經局勢及各國因應措施，也多次要求調漲利率前，必須注意到年輕族群與首購族的配套措施，以降低傷害，但民進黨政府始終聽而不聞，只想透過大內宣掩飾真相，也只知道狂編預算、大撒幣。

立委林文瑞表示，內政部這次推出的新住宅政策三支箭，根本就是虛晃一招，因為房貸補貼部分，內政部設定條件要求家戶所得必須在120萬以內。但試問現在家戶所得120萬以內的家庭，若不依靠父母長輩的幫忙，哪有能力負擔房子的頭期款，更遑論每個月固定支出的貸款金額。

林文瑞也指出，這筆補貼是一次性補貼，擺明是為了即將登場的總統及立委選舉而推出的買票政策，對於實現整體社會居住正義，一點實際幫助也沒有，內政部推出這種金玉其外的買票政策，著實令人失望。

曾銘宗表示，在低薪跟房價高漲情況下，他大方向支持政府針對首次購屋的年輕朋友進行房貸補貼，但一次性補助3萬元的實質幫助不大，且若使用特別預算，代表之後就沒有了；曾也質疑，多年來年輕朋友買不起房子，但現在才提出，是否選舉到了，要政治買票？

另外，曾銘宗強調，比起房貸族，有更多的年輕朋友低薪、甚至租不起房子，這些人更需要幫助，所以政府有無其他方式能夠協助這類人，例如提供學貸補貼。

對於申請標準中的原始核貸金額限制，僅列「台北市」與「其他縣市」，曾銘宗認為，每個地方差異很大，需要貸款乘數不同，所以只分兩部分，不符合民眾實際需要，不精準也離現實太遠，而是應依每個縣市，甚至是地區，訂出個別的標準。

至於是否認為此政策是「劫貧濟富」？曾銘宗表示，有些低薪、租不起房子的民眾更需要協助，但是不是劫貧濟富，這還有討論空間。