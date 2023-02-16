一圖揭房貸補貼荒謬之處！　他嘆：幫助不了房貸負擔最沉重族群

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」草案，針對僅有1筆自用住宅貸款、家戶所得合計新台幣120萬元以下，且原始核貸金額台北市850萬元以下者，一次撥付3萬元。對此，時代力量立委邱顯智就於臉書貼出一張圖顯示房貸補貼的「荒謬之處」，他表示，根本幫助不了房貸負擔最沉重的族群，達不到「減輕房貸負擔」的政策目的。

▲聯徵中心2022年前3季的申貸資料。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

邱顯智指出，行政院草案，家戶所得120萬以下，核貸金額台北850萬、新北700萬以下，一次發給3萬元，他提到，那家戶所得120萬以下的房貸族，他們的月收入、月繳房貸是怎麼樣的數字呢？他貼出聯徵中心2022年前3季的申貸資料解釋，他表示，年收入0至20萬的族群，平均貸款金額894萬，是120萬以下各群中最高，甚至比100至120萬的889.萬還多4萬，這個族群平均月收入0.83萬元，用30年利率2%估算，月繳房貸3.3萬，房貸負擔率將近400%。

邱顯智提到，再看到年收入20至40萬的族群，平均貸款金額653萬，平均月收2.5萬，月繳房貸2.41萬，房貸負擔率96.54%，將近100%，所有收入通通拿來繳房貸。至於「為什麼這樣還繳得起？」他認為，可能收入未申報，可能借名登記，可能親友幫忙繳款。他總結，「總之，房貸負擔率爆表的族群，並不是房貸負擔沉重的族群」，2022年第3季全國房貸負擔率40.55%，賺10萬繳4萬，這才是負擔沉重的房貸負擔率。

邱顯智表示，所以，房貸負擔率超高的，顯然另有收入支持的，根本不需要補貼；同樣的，房貸負擔率不到3成，屬於合理負擔的族群，也不需要補貼。他指出，就算先把房貸補貼政策本身的荒謬放一邊，沒有考量房貸負擔率，直接用家戶所得來當成補貼門檻，一定會「支持」到一些根本不需補貼的族群，達不到「減輕房貸負擔」的政策目的。

邱顯智最後強調，忽略房貸負擔率，用家戶所得設定補貼門檻，幫助不了房貸負擔最沉重的族群，達不到「減輕房貸負擔」的政策目的。