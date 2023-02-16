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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭王會」內容曝光談「神話」　王金平要郭台銘對退黨有所交代

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘日前拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前拜會立法院前院長王金平，針對2024總統選舉，郭台銘坦承，四年前退黨是「年輕氣盛、一時衝動」，王金平則表示，郭台銘希望回到國民黨，代表國民黨參選。據了解，兩人會中談話時，王金平有問到郭台銘請示神明後的結果，郭台銘表示，關公與媽祖都「同意」了，但王則說，神明是有層次的，天上的最高神明應還沒決定誰會當選；且建議郭要為當年悍然退黨的事對外界有所交代。

郭台銘2019年因認為國民黨總統初選不公，在初選輸給時任高雄市長韓國瑜之後，悍然退出國民黨。如今2024又將進行總統大選，郭台銘的動向也備受矚目。今年農曆春節期間郭赴板橋慈惠宮參拜，對於是否選總統， 郭受訪時回應，「一切要神明指示」，被外界視為他對參選總統一事，已經起心動念了。

據了解，郭台銘14日與王金平在宏國大樓見面時，王金平曾詢問郭，之前說要詢問神明，那神明決定了嗎？郭當時便回說，關公和媽祖都同意了。此時王金平表示，就他了解，天上的神明還沒有決定是誰會當選。

不過由於當年郭台銘憤而退黨，還痛罵國民黨，王金平認為，這件事已讓郭與國民黨結下了樑子，他希望郭一定要對這件事有所交待，讓國民黨能夠釋懷，也因為王金平的建議，郭台銘才會公開說自己4年前退黨是年輕氣盛，一時衝動。不過他並沒有為此向國民黨致歉。

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

至於今天傳出王金平給郭台銘三個錦囊，第一，郭台銘是成功的企業家，他當年白手起家的實例，雖然他是專科學歷，但他還是證明把握機會努力就能成功，若當選總統，要給年輕人機會，讓年輕人獲得激勵；第二件事，郭台銘能在大陸設廠，顯示他能和大陸溝通，若當選總統，要促進兩岸和平；第三件事，郭台銘和美國也有溝通管道，郭台銘可以為台灣謀求穩定的美中台關係，卻遭近王人士駁斥，該人士強調，王並沒有授郭所謂三個錦囊。

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