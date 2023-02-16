　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024總統大選能否重披藍戰袍？　郭台銘與國民黨愛恨情仇全紀錄

▲▼郭台銘於「圓桌論壇」會後與韓國瑜互動。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘於「圓桌論壇」會後與韓國瑜互動。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／特稿

國民黨內部對於2024總統大選暗潮洶湧，新北市長侯友宜堅持不鬆口，鴻海創辦人郭台銘則動作頻頻，公開表達想重返國民黨，並代表國民黨參選之心。這樣的場景不禁讓人想起2019年國民黨總統初選之亂，那時郭台銘與當時的高雄市長韓國瑜，殺到刀刀見骨，郭最後因初選失利悍然退黨，還痛罵國民黨是迂腐政黨，這一段歷史成了國民黨揮之不去的夢魘。如今郭台銘又想回國民黨，只是可能對手從韓國瑜換成了侯友宜。歷史總是不斷在重複，第一次是悲劇，再一次就變成鬧劇，所以如何避免成為鬧劇，要看國民黨的智慧。 

2019年4月16日，郭台銘拋出震撼彈，說他要去問關公與媽姐，決定是否參選2020總統大選，並強調會參加國民黨總統初選程序，絕對不接受徵召；但郭是否具備黨員身份，能參與黨內初選，外界議論紛紛。4月17日上午郭到板橋慈惠宮參拜後，聲稱「媽祖託夢要我出來為台灣做事」，當天下午黨主席吳敦義親授榮譽狀給郭，表彰其愛黨情懷與貢獻，等於為郭的黨籍問題解套，而郭更當場宣布參選總統，令在場中常委深感詫異。

中常委為何詫異？原因在於時任高雄市長韓國瑜聲勢如日中天，而民進黨正陷入「蔡賴之爭」，當時已有中常委連署「直接徵召韓國瑜」，故對於半途殺出郭台銘，及吳敦義透過榮譽狀開巧門，不少人都深感不滿。

但呼聲高的韓國瑜則一直遲不表態，4月30日吳敦義遂與韓國瑜會面，韓國瑜會後表示，黨內總統初選民調，他身為高雄市長肩上有市民期待，無法參加，但若黨有新的提名辦法將他納入，他予以尊重。韓國瑜這番話等於默認，被動參選總統的意願。後來韓國瑜在5月17日接受電視專訪，對於參選總統一事，首度鬆口「Yes I Do」。

接下來國民黨啟動初選機制，一場郭韓惡鬥正式上演。

郭台銘率先展開「抗韓4部曲」，先是強調初選「不能讓某人有特權」，接著挖角前高雄縣長楊秋興助陣，再來建議納入較能反映年輕族群的手機民調，最後則是呼籲舉辦政見會、辯論會，欲展現鴻海創辦人的願景與格局。

到了初選政見會，郭台銘更是酸度爆表，先要韓國瑜留守高雄，不要「搶了菜攤、丟了江山」，也稱韓「搞階級對立」，接著嗆韓「我不會造勢，可是我很會做事」，並大酸「我知道你這個雲林女婿在高雄很忙，所以這些雲林的事情，我這個南投女婿，就直接幫你做了。」

儘管郭台銘出招狠辣，但他本身沒有選舉經驗，且「首富作風」特立獨行，包括到生技公司參訪「舔盤子」，母親節蹲下替記者「綁鞋帶」，負面聲量持續飆高，因此終究不敵「韓流旋風」。在此情況下，郭台銘終於在當年7月11日透過政論節目向韓國瑜喊話，「就算大哥拜託你了！」 盼韓退選、留在高雄。挺韓名嘴謝寒冰則反酸郭，「現在就是誰都要讓你？不能跟你搶玩具就對了？」「台灣首富？企業總裁？真是夠了！」

▲▼高雄市長韓國瑜抵達「圓桌論壇」會場，與郭台銘互動。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜抵達「圓桌論壇」會場，與郭台銘互動。（圖／記者林敬旻攝）

4天之後的7月15日，國民黨公布初選結果，韓國瑜以總平均支持率44.805%勝出，郭台銘僅獲27.730%。郭對於初選結果忿忿不平，9月12日發出退黨聲明，痛陳「經國先生若地下有知，應該會對今天遠離民心、失去理想的國民黨非常痛心」，「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」，並指「國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟郭台銘返回國民黨初衷背道而馳。」

退黨之後的郭台銘並沒有排除以自行連署方式參選總統，由於國民黨已正式提名韓國瑜參選總統，擔心黨內分裂，國民黨大老連戰，於9月12日在各大報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭韓合作，這份聲明獲得了現任主席吳敦義與馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等幾位前任主席，以及多位工商界領袖等響應。聲明提及，國民黨經由民主初選機制，已產生總統候選人，所以希望韓國瑜與郭台銘，能合而為一，聲明也呼籲，若重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，這必然會是國家之禍。希望全黨全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半。

9月16日深夜，郭台銘陣營發出新聞稿，向支持者致歉，並表示，2020年總統大選，郭台銘決定「參與而不參選」。隔天郭台銘發表影片指出，他參選總統不是為了個人私慾或是政黨與派系的利益，是想為中華民國拚經濟與拚未來，但他也感嘆惡質選風，因個人私利、派系利益與階級鬥爭撕裂台灣，他不願參與政治鬧劇，也不忍心見到支持者被霸凌。最後郭也以一敬禮與兩鞠躬向支持者致謝與致意。

爾後國民黨歷經2020總統大選慘敗，2021年底四大公投也被綠營完勝，甚至連2022年初台中第二選區補選也敗北，此時國民黨士氣確實沉到了谷底。直到了2022年底九合一大勝，才讓國民黨對2024看到了一線曙光。

如今郭台銘想回國民黨，正所謂「解鈴還須繫鈴人」，郭台銘想跟國民黨和解、想要一套回黨辦法，其實考驗的不是其能力或財力，而是腰彎得夠不夠低。

ET快訊
又有冷空氣！　襲台降溫時間曝
JKF雪乳女郎拍片嚇傻　平頭男抄鐵椅衝進來
這藝人轉當YouTuber！　網見「訂閱已破100萬」驚呆
土耳其這城鎮「房子都沒倒」無人死亡　關鍵原因曝光
夜店激情片上傳網路　台中4男女慘了
快訊／吳淡如道歉了！「賠禮給被封鎖的網友」
快訊／反擊美國！陸宣布制裁洛克希德馬丁、雷神導彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「別人不敢做他都做」　黃暐瀚驚賴清德「玩真的」：連黃承國都動

民進黨嗆朱立倫：夏立言有向北京表達「捍衛中華民國」嗎？

藍委批「房貸補貼」政策買票、不符邏輯　他：應訂出個別縣市標準

蔣萬安赴新訓中心勉勵役男「珍惜服役時光」　準備麥當勞加油打氣

2024總統大選能否重披藍戰袍？　郭台銘與國民黨愛恨情仇全紀錄

「巴拉圭控制疫情是因台灣的協助」　巴國總統阿布鐸：世界需要台灣

上海團訪北市被設限　秦慧珠批梁文傑昔雙城行「行程不用上海批准」

「郭王會」內容曝光談「神話」　王金平要郭台銘對退黨有所交代

巴拉圭總統向台灣人致敬　「儘管面對威脅也不放棄對和平的堅持」

控「陳時中伸鹹豬手」不起訴　徐巧芯：爽啦！

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

「別人不敢做他都做」　黃暐瀚驚賴清德「玩真的」：連黃承國都動

民進黨嗆朱立倫：夏立言有向北京表達「捍衛中華民國」嗎？

藍委批「房貸補貼」政策買票、不符邏輯　他：應訂出個別縣市標準

蔣萬安赴新訓中心勉勵役男「珍惜服役時光」　準備麥當勞加油打氣

2024總統大選能否重披藍戰袍？　郭台銘與國民黨愛恨情仇全紀錄

「巴拉圭控制疫情是因台灣的協助」　巴國總統阿布鐸：世界需要台灣

上海團訪北市被設限　秦慧珠批梁文傑昔雙城行「行程不用上海批准」

「郭王會」內容曝光談「神話」　王金平要郭台銘對退黨有所交代

巴拉圭總統向台灣人致敬　「儘管面對威脅也不放棄對和平的堅持」

控「陳時中伸鹹豬手」不起訴　徐巧芯：爽啦！

東海大學攜手瑞士頂尖廚藝管理大學　打造中部米其林培訓基地

發片也沒紅！5人男團窮到打工維生「吞CD實力遭埋沒」　宋旻浩哭了

劉文正被詐死　李明依痛罵「瘋子愚弄全國」：主動告知夠查證了吧

疑遭車禍撞擊！大眼萌橘「肝腸跑到胸腔」　堅強撐過手術等家

滿滿正能量！直擊最神秘粉紅超跑進香　「兔耳朵」成香燈腳標配

無修正AV片段被流出！情色女優不忍了　對片商導演提告求償168萬

重判11個無期徒刑　水牛城槍擊案凶嫌死刑難逃

基隆工廠火警！火舌濃煙狂竄　消防人員馳援灌救

搞不懂夏玉順說什麼！　劉文正「被賜死」新加坡友人傻眼

疫後玩日本8個最有感變化！塑膠袋要錢　入境、退稅全部電子化

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

政治熱門新聞

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

一張圖看懂房貸補貼！須符合4條件　每戶3萬、一次撥付

快訊／教育部推「就學貸款補助方案」　協助貸款人償還一年本息

快訊／評價兩極！陳建仁組閣滿意度38％　「2年齡層」最挺他

郭台銘爆「私下做過民調」　問過媽祖、關公都同意他選

一圖揭房貸補貼荒謬之處！　他嘆：幫助不了房貸負擔最沉重族群

郭正亮稱郭董代表藍營選總統「沒機會」　除非三個月內「這樣做」

民進黨拆彈下一步！林智堅道歉後　吳子嘉預言：有人可能被開除黨籍

黨內反對為郭台銘「開大門」回鍋？　王金平曝是「這些人」運作

郭正亮斷言「侯友宜2024一定選」

柯文哲要當第三勢力：誰當選我來決定

內政部拋房貸補貼今將拍板　行政院會後公布具體方案

房貸補貼一次性給3萬　陳建仁：可減輕55萬房貸族負擔

房貸補貼資格「限自用」　林右昌：不會補貼到房東

更多熱門

相關新聞

「郭王會」內容曝光談「神話」　王金平要郭台銘對退黨有所交代

「郭王會」內容曝光談「神話」　王金平要郭台銘對退黨有所交代

鴻海創辦人郭台銘日前拜會立法院前院長王金平，針對2024總統選舉，郭台銘坦承，四年前退黨是「年輕氣盛、一時衝動」，王金平則表示，郭台銘希望回到國民黨，代表國民黨參選。據了解，兩人會中談話時，王金平有問到郭台銘請示神明後的結果，郭台銘表示，關公與媽祖都「同意」了，但王則說，神明是有層次的，天上的最高神明應還沒決定誰會當選；且建議郭要為當年悍然退黨的事對外界有所交代。

「國民黨不是公共廁所」　蔡正元暗諷郭台銘：自認為自己很大隻

「國民黨不是公共廁所」　蔡正元暗諷郭台銘：自認為自己很大隻

藍營揚言杯葛陳建仁施政報告　綠白齊轟：理由何在？

藍營揚言杯葛陳建仁施政報告　綠白齊轟：理由何在？

九二共識沒中華民國生存空間？　國民黨反轟賴清德這句話

九二共識沒中華民國生存空間？　國民黨反轟賴清德這句話

「政治是人心的事業」　他喊話郭台銘：「寄人籬下」身段要放更軟

「政治是人心的事業」　他喊話郭台銘：「寄人籬下」身段要放更軟

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

劉文正還活著！　伊能靜微博首發聲

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面