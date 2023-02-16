2024總統大選能否重披藍戰袍？　郭台銘與國民黨愛恨情仇全紀錄

▲郭台銘於「圓桌論壇」會後與韓國瑜互動。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／特稿

國民黨內部對於2024總統大選暗潮洶湧，新北市長侯友宜堅持不鬆口，鴻海創辦人郭台銘則動作頻頻，公開表達想重返國民黨，並代表國民黨參選之心。這樣的場景不禁讓人想起2019年國民黨總統初選之亂，那時郭台銘與當時的高雄市長韓國瑜，殺到刀刀見骨，郭最後因初選失利悍然退黨，還痛罵國民黨是迂腐政黨，這一段歷史成了國民黨揮之不去的夢魘。如今郭台銘又想回國民黨，只是可能對手從韓國瑜換成了侯友宜。歷史總是不斷在重複，第一次是悲劇，再一次就變成鬧劇，所以如何避免成為鬧劇，要看國民黨的智慧。

2019年4月16日，郭台銘拋出震撼彈，說他要去問關公與媽姐，決定是否參選2020總統大選，並強調會參加國民黨總統初選程序，絕對不接受徵召；但郭是否具備黨員身份，能參與黨內初選，外界議論紛紛。4月17日上午郭到板橋慈惠宮參拜後，聲稱「媽祖託夢要我出來為台灣做事」，當天下午黨主席吳敦義親授榮譽狀給郭，表彰其愛黨情懷與貢獻，等於為郭的黨籍問題解套，而郭更當場宣布參選總統，令在場中常委深感詫異。

中常委為何詫異？原因在於時任高雄市長韓國瑜聲勢如日中天，而民進黨正陷入「蔡賴之爭」，當時已有中常委連署「直接徵召韓國瑜」，故對於半途殺出郭台銘，及吳敦義透過榮譽狀開巧門，不少人都深感不滿。

但呼聲高的韓國瑜則一直遲不表態，4月30日吳敦義遂與韓國瑜會面，韓國瑜會後表示，黨內總統初選民調，他身為高雄市長肩上有市民期待，無法參加，但若黨有新的提名辦法將他納入，他予以尊重。韓國瑜這番話等於默認，被動參選總統的意願。後來韓國瑜在5月17日接受電視專訪，對於參選總統一事，首度鬆口「Yes I Do」。

接下來國民黨啟動初選機制，一場郭韓惡鬥正式上演。

郭台銘率先展開「抗韓4部曲」，先是強調初選「不能讓某人有特權」，接著挖角前高雄縣長楊秋興助陣，再來建議納入較能反映年輕族群的手機民調，最後則是呼籲舉辦政見會、辯論會，欲展現鴻海創辦人的願景與格局。

到了初選政見會，郭台銘更是酸度爆表，先要韓國瑜留守高雄，不要「搶了菜攤、丟了江山」，也稱韓「搞階級對立」，接著嗆韓「我不會造勢，可是我很會做事」，並大酸「我知道你這個雲林女婿在高雄很忙，所以這些雲林的事情，我這個南投女婿，就直接幫你做了。」

儘管郭台銘出招狠辣，但他本身沒有選舉經驗，且「首富作風」特立獨行，包括到生技公司參訪「舔盤子」，母親節蹲下替記者「綁鞋帶」，負面聲量持續飆高，因此終究不敵「韓流旋風」。在此情況下，郭台銘終於在當年7月11日透過政論節目向韓國瑜喊話，「就算大哥拜託你了！」 盼韓退選、留在高雄。挺韓名嘴謝寒冰則反酸郭，「現在就是誰都要讓你？不能跟你搶玩具就對了？」「台灣首富？企業總裁？真是夠了！」

▲高雄市長韓國瑜抵達「圓桌論壇」會場，與郭台銘互動。（圖／記者林敬旻攝）

4天之後的7月15日，國民黨公布初選結果，韓國瑜以總平均支持率44.805%勝出，郭台銘僅獲27.730%。郭對於初選結果忿忿不平，9月12日發出退黨聲明，痛陳「經國先生若地下有知，應該會對今天遠離民心、失去理想的國民黨非常痛心」，「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」，並指「國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟郭台銘返回國民黨初衷背道而馳。」

退黨之後的郭台銘並沒有排除以自行連署方式參選總統，由於國民黨已正式提名韓國瑜參選總統，擔心黨內分裂，國民黨大老連戰，於9月12日在各大報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，呼籲郭韓合作，這份聲明獲得了現任主席吳敦義與馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱等幾位前任主席，以及多位工商界領袖等響應。聲明提及，國民黨經由民主初選機制，已產生總統候選人，所以希望韓國瑜與郭台銘，能合而為一，聲明也呼籲，若重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，這必然會是國家之禍。希望全黨全民集中選票支持韓國瑜，支持國民黨在國會過半。

9月16日深夜，郭台銘陣營發出新聞稿，向支持者致歉，並表示，2020年總統大選，郭台銘決定「參與而不參選」。隔天郭台銘發表影片指出，他參選總統不是為了個人私慾或是政黨與派系的利益，是想為中華民國拚經濟與拚未來，但他也感嘆惡質選風，因個人私利、派系利益與階級鬥爭撕裂台灣，他不願參與政治鬧劇，也不忍心見到支持者被霸凌。最後郭也以一敬禮與兩鞠躬向支持者致謝與致意。

爾後國民黨歷經2020總統大選慘敗，2021年底四大公投也被綠營完勝，甚至連2022年初台中第二選區補選也敗北，此時國民黨士氣確實沉到了谷底。直到了2022年底九合一大勝，才讓國民黨對2024看到了一線曙光。

如今郭台銘想回國民黨，正所謂「解鈴還須繫鈴人」，郭台銘想跟國民黨和解、想要一套回黨辦法，其實考驗的不是其能力或財力，而是腰彎得夠不夠低。