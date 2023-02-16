「國民黨不是公共廁所」　蔡正元暗諷郭台銘：自認為自己很大隻

▲前立委蔡正元。（資料照／記者孫于珊攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024暗潮洶湧，前藍營立委蔡正元16日發文表示，「國民黨不是公共廁所，需要的時候衝進去尿一泡，尿完還嫌廁所臭，離開時倒吐一口痰，等到別人把廁所清潔乾淨，自認為自己很大隻，又跑來硬要再尿一泡」，遭外界認為是在暗指鴻海創辦人郭台銘，引發熱議。

蔡正元今日以「公共廁所」為題在臉書發文稱，國民黨不是公共廁所，需要的時候衝進去尿一泡，尿完還嫌廁所臭，離開時倒吐一口痰，等到別人把廁所清潔乾淨，自認為自己很大隻，又跑來硬要再尿一泡。

蔡正元認為，國民黨應該是政治上的家，不論這個家興旺或是衰敗。興旺時，當家的人不可自顧自己的碗筷；衰敗時，全家人不可對家當棄如敝屣，都應該挽起袖子努力打拼、休戚與共。

貼文發出後立馬吸引超過千名網友點讚，有網友留言道，「這麼自私的人已經不需要浪費時間去討論他了」、「關鍵在於太多『有心機的症客』把他當廁所」、「我們底層的是都當家在維護著沒錯，但邀外人來家裡尿尿吐痰的，都是這個家的『家長』」、「商人都很現實的，跟投機政客沒有兩樣」。

2019年4月，郭台銘宣布投入2020年總統大選，卻遭部分黨員批評「失聯黨員」，時任國民黨主席吳敦義因而頒發榮譽黨員證書給郭，讓他能重返國民黨參加初選。豈料，郭台銘在初選中輸給前高雄市長韓國瑜後，於同年的9月12日，以「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」為由，宣布退出國民黨，並派人將榮譽黨員證書送回國民黨台北市黨部。

面對倒數不到一年的2024總統選戰，郭台銘日前公開表態有意代重返國民黨，並稱4年前退黨是因「年輕氣盛、一時的衝動」，只要台灣2300萬人需要他為台灣做點事，將義不容辭、不計任何形式，絕對做出應有的貢獻。因此，蔡正元所發布的「公共廁所」文章，被外界認為是針對郭台銘所言，引發網友熱議。