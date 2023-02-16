「別人不敢做他都做」　黃暐瀚驚賴清德「玩真的」：連黃承國都動

▲黃暐瀚大驚，賴清德只用了短短不到一個月的時間，就把黑金、學倫的問題通通做了交代。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨中執會15日通過修正案，擴大排黑條款規範。對此，資深媒體人黃暐瀚16日就在臉書表示「注意看！這個男人太狠了」，指出副總統賴清德在上任民進黨主席後，別人不敢幹的事，賴清德都幹，連英系中常委黃承國都敢動。

黃暐瀚指出，賴清德15日第三度召開中執會，宣布最新一波的黨務革新，結論是「黨公職排黑、禁黑金槍毒」，修得比現行法律還更嚴，只要起訴，就不提名，別想在民進黨內，取得任何「政治權利」。他表示，賴清德上任主席之初，還有人笑賴清德，「小智你敢開除嗎？」、「鄭文燦怎麼不處理？」、「黃承國你不敢動啦～」、「邱莉莉根本你的人」，結果，賴清德手起刀落、手起刀落、手起刀落，通通解決了。

黃暐瀚舉例，台南市議長邱莉莉停權；且學倫改革，未來參選人，有問題的學歷就不登錄，接下來前新竹市長林智堅就宣布放棄向教育部訴願，承認瑕疵，對社會道歉；連總統蔡英文最信任的黃承國，都說掰掰。他指出，賴清德「清瘡、除瘤」，只用了短短不到一個月的時間，就把黑金、學倫通通做了交代。

黃暐瀚提到，賴清德連黃承國都敢動了，還有誰不敢動？他再舉例，就像當年蔣經國處置自己的表弟王正誼一樣，貪污就是抓去關，管你是不是皇親國戚。蔣經國抓了王正誼之後，再沒人不信，蔣經國是玩真的。他認為，賴清德就是這麼「固執」的一個人，別人不會，不敢幹的事，賴清德都幹。

黃暐瀚最後表示，賴清德2004年在台南喝斥逆向行駛的年輕人，被打到腦震盪，送進成大醫院；2019年為了救民進黨，犯黨內大忌，連現任總統，也敢領表挑戰初選，他強調，賴清德會不會贏2024，他不敢說，但藍營要是現在就以為2024可以開始分官位了，穩贏了，那就太小看賴清德了，因為這麼多年來，賴清德一直都是「玩真的」！