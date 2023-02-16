藍營揚言杯葛陳建仁施政報告　綠白齊轟：理由何在？

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營揚言杯葛陳建仁施政報告　綠白黃齊轟：理由何在？

▲行政院長陳建仁6日主持「玉井農產加工及冷鏈物流中心新建工程動土典禮」，並表示至盼未來藉由完善冷鏈物流體系及農產加工處理過程，打造良好的農產品品質，讓農業成為台灣之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者林悅翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院第10屆第7會期預定17日開議，新任行政院長陳建仁受邀當天進行施政方針及施政報告並備質詢，而國民黨立院黨團已經放話杯葛，不讓陳建仁上台施政報告。民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬16日表示，隨便找理由杯葛非全國人民樂見，國民黨應好好思考。民眾黨立委陳琬惠批評，應遏止作秀歪風。時力黨團也指出，看不出國民黨杯葛理由為何。

立委費鴻泰15日接受專訪時，表示民進黨要處理黑金治國、抄襲、高端等爭議，且這禮拜立法院就要開議，國民黨一定會針對這部分質詢。費也說，他猜禮拜五陳建仁會上不了台，因為民進黨很多問題都還沒有給予答覆。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗15日透露將杯葛陳建仁施政報告；曾銘宗說，過去馬政府8年，民進黨從未讓任何一位閣揆順利做施政報告，「這是他們自己留下的慣例」。

對於杯葛是民進黨慣例說法，鄭運鵬表示，國民黨也自知理虧，才把問題推給民進黨慣例，「他們過去曾杯葛前行政院長蘇貞昌高達13次，這應該是國民黨惡習」。

鄭運鵬強調，民進黨過去在野人數少，但一定師出有名，只要達到目的就理性退場，但國民黨顯然並非如此，隨便找到理由就杯葛，並非全國人民樂見，「且這次總質詢是朝野協商結果，國民黨也有簽字，現在又要杯葛完全講不過去」，希望按照協商結論進行。

陳琬惠指出，21世紀民主社會，議會的殿堂是要讓人民的聲音被行政官僚聽見，是要對於議題仔細爬梳，認真監督。雖然民進黨政府這七年來的執政，讓人民怨聲載道，各種議題消費完後拋諸腦後。但一個立法委員的職責，應該是在民主的議會議程下，代表人民向官僚發問。

陳琬惠直言，國民黨一直以來，欠缺議題上的努力，每每碰到爭議，就想杯葛、干擾會議流程，這不是立委的責任，一方面這樣的作為除了作秀，也是讓民進黨不用深刻的面對人民的問題。國民黨不能總是期盼能以這種獵奇的行徑，繼續吸引媒體的目光於人民的注意。

陳琬惠呼籲，國民黨內立委應一同遏止作秀歪風，每個立委辦公室都一定有優秀的法案助理與工作人員。對於人民都關心的議題，有非常多的疑問與質詢，要讓我們的陳院長，面對人民內心的疑問，作出回應。

陳琬惠批評，若要成為一個稱職的代議士，不就應該要用專業的問政，來讓國家治理的問題清明，在事實的基礎上問政，尋求人民更好的生活改變。但這幾年每每遇到重要問題，像是萊豬爭議那般，一個裝瘋、一個賣傻，讓立院變後院，問政變潑婦罵街、街痞打架，又該如何人民有知的權利？
 

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