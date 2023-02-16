藍質疑賴清德排黑條款打假球　鄭運鵬嗆：反觀國民黨回頭擁抱黑金

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨中執會15日通過修正案，擴大排黑條款規範，有媒體人解讀這是「黃承國條款」，更稱未朔及既往是打假球。民進黨團16日回應，中執會通過條款全黨一體適用，並非針對個人，且下次改選時，只要有前科就會受到約束，這也就是朔及既往，反觀藍營回頭擁抱黑金，包含台中顏家、苗栗縣長鍾東錦、黑道背景正副議長等，他們也沒有要處理。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，昨日中執會通過黨公職排黑條款，公職部分要等全代會通過，黨職則是昨天通過就有效令，一般被誤會不朔及既往，但黨內有相關規章，一般立法院修法所說朔及既往，不會因為生效就讓現在身份被取消，但下次改選時就要適用條款，只要有前科就會受到約束，這也就是朔及既往。

鄭運鵬指出，就算這個會期修過公職人員罷免法，現在已經有前科的民意代表也不會馬上就被拔除當選身份，但一定適用於過去前科部分，這些新的調整修正都相當嚴格，相較國民黨是把黑金當門面，包含台中顏家、苗栗縣長鍾東錦、新竹市主委、黑道背景正副議長等，他們也沒有要處理。

鄭運鵬表示，賴清德所有改革沒有一項是沈默的，很具體透過黨機制提出這些改革事項，一定優於台灣其他政黨，改革沒有沈默的，全都按照政治承諾在進行、回應社會要求。行政部門更是用人唯才，沒有派系上面的考量，大家團結一致。

對於排黑條款，外界解讀這是「黃承國條款」，更有藍營媒體人稱有英系立委在會中反彈，相關條款這是黨內新潮流系鬥英系。對此，鄭運鵬表示，昨天沒有聽到任何中執委、中常委反對條款修正，這部分資訊可能有錯誤解讀，回應社會要求沒有派系問題，若這也要解讀成派系鬥爭，那什麼事都不要做了，就排黑而言，大家方向一致，

民進黨團副幹事長洪申翰表示，昨天中執會通過的條款全黨一體適用，並非針對個人，未來民進黨從政黨員不管是黨職或公職都建立機制，有一些選民非常在意黑道跟黑金問題，他們可以來看看民進黨現在正大刀闊斧改革，而國民黨則是回頭擁抱黑金、囫圇吞棗，完全沒有底線的擁抱在一起。