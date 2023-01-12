台中失智翁認錯家...怒嗆「就是他害我」！妻跪謝警方找回

▲失智男子認錯家門，怒嗆屋主「就是他害我」，妻子跪謝警方協助找回。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市患有失智症的70歲邱姓男子，日前一整個下午都坐在別人家大門，賴著不走，直說「這是我家」，不但嗆罵屋主在害他，對員警也是怒目相視，員警只好找來邱的妻子力勸，邱男最後被說服回家，一回到家門口，妻子當場向員警下跪表達感謝和道歉，人也因放下心中大石而癱軟在地。

台中市警五分局松安所警員詹永宏，幾天前騎經松竹路二段巷弄巡邏時，被人攔車喊冤，該人抱怨他的住家門口有名陌生男子坐在門外不肯離去，趕也趕不走，詹員獲報前往拍照比對身份，原來該陌生男子是2個小時前才被報案的邱男失蹤人口。

邱男患有失智症並領有身心障礙證明，與何姓妻子同住，早上沒有交代去哪裡就離家外出，何女遍尋不著，下午2點報警協尋。

詹員在下午4點40分找到邱男，詹員表明要帶邱回家，邱遲遲不願離開，還反駁「這裡就是我家啊。」並直指屋主「就是他要害我!」，對詹員更是怒目相向。

詹員只好找來何女，何女見丈夫情緒不穩，情緒激動，差點要下跪陪不是，經過一陣折騰，邱男終於同意跟著何女回家，一回到家，邱男這才相信自己走錯家了。

警方擔心何女拉不住邱男，陪著夫妻倆走回家，豈料，何女到了家門口，當場向警方下跪，是感謝，也是道歉，而這突如其來的行為，讓員警嚇一大跳，趕緊將何女扶起，而何女也因放下心中大石而癱軟在地，警方安撫她好好休息優先，等一切平復後再來撤尋。