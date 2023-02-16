快訊／28歲騎士詭異飛越「3層圍籬」　摔落14米深立井傷重慘死

▲桃園市桃園區國際路二段、文中路口處一處施工中立坑，今天上午一名騎士疑似誤闖摔落14米深坑洞內，消防人員據報趕往救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓騎士今（16）日被發現連人帶車跌落施工中、深達14米的立坑中，消防人員動用吊車等器材將騎士打撈至路面，但早已無呼吸心跳，送醫急救後宣告不治，警消對於騎士如何飛越三層圍籬摔落深井百思不解，已向桃園地檢署報請相驗釐清死因；施工單位市府水務局指出，檢視現場安全措施均符合標準，除要求承包商配合檢警調查外，也會增設安全措施避免意外再度發生。

據指出，28歲的陳姓騎士今天清晨5時許騎車經過意外現場時，不慎連人帶車摔落水務局負責施工中的立坑中，上午10時許，外包商工人到場施工時，卻發現坑內有人倒臥14米深立坑中，趕緊向警消求助，消防人員將陳姓騎士吊起送醫急救仍宣告不治，桃園警方事後向桃園地檢署檢察官報請相驗，以釐清事故原因。

▲市府水務局汚水促參計畫工程科科長葉佳錦說明對事故後續處理流程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

負責發包施工的市府水務局汚水促參計畫工程科科長葉佳錦指出，有關這起意外發生案，本局甚感遺憾與不捨，除立即檢視現場安全措施佈設，初步查核均符合交通維持標準，包括警示燈、爆閃燈均正常運作、另有三層防護措施包括施工圍籬、防墜鐵質護欄與防墜網等，現場佈設均按營建署施工規範設置。

此外，民間機構、履約管理顧問及本局人員每日均依照規定派員巡查拍照，以落實安全防護措施，本局後續會針對交通繁忙風險較高路口之工作井，研擬強固措施，如增設紐澤西護欄減輕發生事故後衝撞墜落之風險。後續仍會要求此案BOT促參廠商配合檢察官調查，以釐清相關情況。