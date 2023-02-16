警盤查違停轎車遭拖行1.1公里摔傷　他辯「擔心毒品被查」下場曝

▲謝姓男子2021年5月間凌晨駕車經過桃園區中山路時被臨檢，謝男優車上毒品被查獲猛加油逃逸，員警防彈衣被夾住拖行1.1公里因力竭被摔傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子2021年5月間在桃園區中山路違停被警方盤查，員警瞥見副駕駛座有疑似毒品，要求謝下車受檢說明，未料謝卻猛催油門逃逸，員警防彈衣被夾住拖行1.1公里，因力竭摔落路旁導致雙手與左腿擦挫傷，檢方偵結依殺人未遂、妨害公務罪嫌起訴；桃園地院審理時，謝男坦承犯行但否認有殺人意圖，法官根據謝男事後與受害員警達成和解，且其主觀意識並無殺人意圖，審結依妨害公務罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，謝姓男子於2021年5月5日凌晨4時許，駕駛轎車行經桃園市桃園區中山路、泰山街口違停，4名員警見其違停上前盤查，其中黃姓員警探頭進入副駕駛座內，發現疑似有毒品分裝袋，詢問謝男內容物為何，謝為恐遭查獲，明知黃姓員警係執行公務員警，仍猛踩油門往前衝，導致黃姓員警防彈衣被夾住拖行，黃員雙手緊抓副駕駛座把手但仍遭拖行約1.1公里，直至中山路、民族路口時因力竭摔落路旁，雙手上肢與左下肢因摩擦熱燒傷等傷害，桃檢複訊時依妨害公務、殺人未遂等罪嫌將謝男起訴。

謝男在桃園地院審理時坦承犯行不諱，並警方提供路口監視器錄影畫面擷圖、密錄器擷圖、事件紀錄清單、醫院診斷證明等佐證，但否認有殺人之意圖；辯護人則辯稱，本案發生時，因被告違規停車而遭員警盤查，當時被告有施用毒品且車上有藏放毒品，被詢問時因心虛想駕車逃離現場，基於逃避追緝意思，並無要使被害人死亡或重傷之故意，只因偶然勾到被害人防彈衣才導致本案發生等語。

法官審酌，被告於員警執行公務之際，漠視國家公權力，為規避盤查，無視證人當時正探頭進入副駕駛座內，仍執意駕駛轎車疾駛逃逸，對執勤員警具有高度危險性，惟被告已與證人達成調解，有調解書可考，堪認被告已有悔意；法官查出，被害人被遭拖行過程中，被告並無任何施加外力使其容易掉落行為。

法官認為，被害人與被告關係是素不相識，沒有任何仇恨糾紛，當時被告精神狀態不穩定，被告沒有任何殺害或使被害人重傷的動機或意圖，綜合以上情狀可得知，被告主觀上並無殺人或重傷之故意等語。傷害部分係告訴乃論，因被告已與告訴人達成調解，告訴人具狀撤回告訴，應為不受理之判決，審結依妨害公務執行罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。