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狗狗走失被綁電桿受凍　正妹警帶回安置PO網找到失主

▲狗狗夜裡離家走失，暖警助牠重回主人懷抱。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲狗狗夜裡離家走失，暖警助牠重回主人懷抱。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投警員簡羽函日前晚間獲報，得知一隻馬爾濟斯犬被綁在路邊的電線桿上挨餓受凍，她到場發現狗狗身體毛色漂亮，研判有人飼養，加上同樣有養狗而大感心疼，於是主動在臉書上發文尋找飼主，最後飼主果然前來認領，順利幫助小狗返家。

中興警分局指出，永清派出所於去年12月27日晚間接獲轄區營南里長報案，稱里民反映南投市營盤路151巷有隻小狗被綁在電線桿，請求警方協助；員警簡羽函到達現場，附近居民表示從傍晚就看見牠被綁在電線桿上，且因入夜寒冷一直發抖，動物醫院等處也都已經打烊，無法掃瞄晶片。

▲狗狗夜裡離家走失，暖警助牠重回主人懷抱。（圖／記者高堂堯翻攝）

簡羽函擔心小狗受凍，於是先將其帶回派出所安置，再觀察牠的外表乾淨，不像流浪狗或遭棄養，並研判飼主可能也在四處尋找，於是在各地方社群臉書發文尋找飼主，不久後果然有民眾跑到派出所認領，終於讓狗兒平安回家。

失主告訴警方，自己飼養的馬爾濟斯犬自行帶繩跑掉，四處尋找未果，幸好在臉書發現員警po出協尋文章，否則可能再也看不到愛犬，對於警方協助表示感謝；簡羽涵則說，剛好自己家中也有養狗，深知寵物走失後，飼主勢必心急如焚的心情，很高興能幫助飼主和狗狗團圓。

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