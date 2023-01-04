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僅靠失蹤者生前一句話　斗六警4個月搜索「讓無名屍歸根」

▲順利落葉歸根也許是往生者最後的心願，昨日家屬辦理撤銷失蹤人口紀錄，十分感謝警員能鍥而不捨持續協尋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲順利落葉歸根也許是往生者最後的心願，昨日家屬辦理撤銷失蹤人口紀錄，十分感謝警員能鍥而不捨持續協尋。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

「活要見人，死要見屍」通常是失蹤人口家屬最卑微的請求。雲林斗六警分局去年9月間受理一起家屬報尋失蹤人口案件，一名婦人下班後失聯，其曾有輕生念頭，警方受理後仍持續搜尋不放棄希望，最後發現一名公告之無名屍極與線索相關，主動聯繫李婦家屬透過DNA比對確認身份，終於讓李婦落葉歸根。

斗六警分局受理該起失蹤協尋時，家屬指出，66歲的李姓婦人於彰化工作地點離開後即失去聯繫，警員即針對家屬提供線索逐一紀錄，包括失蹤前曾透露有輕生念頭，並立刻調閱手機定位尋找李婦最後發話位置，但因手機關機超過24小時已無法定位。

警員鍥而不捨積極查訪李婦工作場所同事，得知李婦於失蹤前曾說想去看海，於此，除通報彰化警方協尋外，並逐一過濾比對「內政部警政署失蹤人口資料」，於資料中發現，其中一筆在彰化鹿港外5哩處所發現之身分不明女屍，與李婦特徵及失蹤日期相近

警員認為極有可能是失蹤下落不明的李婦，使案情露出一線曙光。警員立即主動連繫李婦家屬前往指認，惟該屍體疑因浸泡多時脫落，外觀亦腫脹無法辨識屍體性徵，無法確定是否是李婦本人。警方不放棄希望，循線聯繫到李婦胞兄及女兒，兩人表示願意採集DNA檢體測試，最後該案經法務部法醫研究所進行鑑驗後確認死者正是李婦，順利讓李婦落葉歸根。

李婦家屬3日至斗六警分局辦理撤銷失蹤人口紀錄，均表示，雖然最後只找到遺體，心中有著百般不捨與傷痛，但十分感謝斗六分局警方能鍥而不捨持續協尋，讓家屬得以順利比對並將遺體領回。 斗六警呼籲，家中如有親人失蹤未歸，若經一段時間仍未尋獲者，可以向警方請求協助採樣DNA鑑驗比對，多一種協尋管道便多一次機會，將可為失蹤者開啟另一扇通往回家的門，早日找到回家的路。

▲順利落葉歸根也許是往生者最後的心願，昨日家屬辦理撤銷失蹤人口紀錄，十分感謝警員能鍥而不捨持續協尋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲順利落葉歸根也許是往生者最後的心願，昨日家屬（左）辦理撤銷失蹤人口紀錄，十分感謝斗六警分局三組承辦警員（右）能鍥而不捨持續協尋。

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無名屍失蹤人口雲林斗六警分局協尋

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