820萬麥拉倫停路邊　仇富男「跳上車頂」狂踩當場被逮捕

▲一台麥拉倫超級跑車遭到陌生仇富男破壞。（圖／翻攝自Instagram／george_gve）

圖文／CTWANT

一名跑車經銷商喬治（George Gehdu）日前將自己價值22萬5千英鎊（約新台幣820萬）的麥拉倫超級跑車停在路邊後，便到一旁的理髮廳剪頭髮，沒想到竟有一名陌生仇富男跳上跑車車頂試圖毀壞車體，幸虧一旁路人見狀立即報警，男子當場遭到逮捕。

根據《每日星報》報導，跑車經銷商喬治（George Gehdu）日前在自己的Instagram上發布一則影片表示，當天他開著價值22萬5千英鎊的麥拉倫超級跑車去理髮，沒想到自己的車卻遭到陌生仇富男破壞，讓他非常憤怒。

▲這名男子破壞跑車後發現引起許多民眾注視，想逃離現場，幸虧警方及時到場將其逮捕。（圖／翻攝自Instagram／george_gve）

從影片中可以看到，該名男子爬上車頂後，在天窗以及擋風玻璃上又踩又跳，看到一旁有人在看他後，他便想逃離現場，幸虧警察及時到場，順利將這名男子逮捕。

而喬治也在自己的Instagram上提醒擁有超級跑車的車主，要多加注意，「希望擁有超級跑車的車主都要小心，因為世界上就是有像這樣的人渣，他們不想讓任何人擁有好東西」。

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