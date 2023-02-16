1束花送5女都被拒！殘念男「遷怒外送員拒給錢」...超瞎理由曝

▲情人節時不少人會送花表達心意。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2月14日情人節，除了單身的人會選在這天告白，情侶們也會把握機會慶祝一番，然而幾家歡樂幾家愁，在這天分手或失戀的也大有人在。大陸河南鄭州一名男子日前訂了一束花，先後送給5個女生，最終都被拒收，不料他竟把責任歸結到外送員身上，並且給了差評，引發網友熱議。

《九派新聞》報導，一名幫忙送花的靳姓外送員透露，當天上午8點左右，有個男客戶下了一單，要給女生送花，自己根據地址將花送給那位女生時，對方一聽送花人的名字，立馬表示自己不收，他不得不聯繫男顧客，於是客人又換了個新地址，讓他繼續完成送單，將花送給第二個女生。

「我當時也有點懵了，也很無語。」靳男表示，他還是將同一束鮮花送到了第二位女生手中，但該女生直接將花扔了出來。之後男客戶又先後給靳男兩個地址，對方均拒收這束鮮花。到送給第五位女生時，對方連電話都無法接通。連續五次送花遭拒，該男客戶將氣發在了靳外送員身上，同時質疑靳男的服務態度。

靳男無奈表示，「人家美女不收你的花，能怨我嗎？最後給我微信發了10塊錢，就將我拉黑了，給我個差評。他那一單我跑了將近3個小時，最後錢沒拿到，還給了我個差評，無語死了。」對此，下單顧客回應，「你沒給我送出去，你要什麽錢？我覺得他是有點責任的，他服務態度太差。」

該顧客還稱，花可以折給靳男當跑腿費，也值個一二百塊錢。靳男連連拒絕，稱自己不要花，只要自己的服務費。最後在記者協調下，客戶加回了靳男的微信，把剩下的90元跑腿費轉了過來。靳男表示自己會將花送到公司。

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