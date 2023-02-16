　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

1束花送5女都被拒！殘念男「遷怒外送員拒給錢」...超瞎理由曝

昨（14日）是西洋情人節，不少人會送花表達心意。（示意圖／pixabay）

▲情人節時不少人會送花表達心意。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2月14日情人節，除了單身的人會選在這天告白，情侶們也會把握機會慶祝一番，然而幾家歡樂幾家愁，在這天分手或失戀的也大有人在。大陸河南鄭州一名男子日前訂了一束花，先後送給5個女生，最終都被拒收，不料他竟把責任歸結到外送員身上，並且給了差評，引發網友熱議。

《九派新聞》報導，一名幫忙送花的靳姓外送員透露，當天上午8點左右，有個男客戶下了一單，要給女生送花，自己根據地址將花送給那位女生時，對方一聽送花人的名字，立馬表示自己不收，他不得不聯繫男顧客，於是客人又換了個新地址，讓他繼續完成送單，將花送給第二個女生。

「我當時也有點懵了，也很無語。」靳男表示，他還是將同一束鮮花送到了第二位女生手中，但該女生直接將花扔了出來。之後男客戶又先後給靳男兩個地址，對方均拒收這束鮮花。到送給第五位女生時，對方連電話都無法接通。連續五次送花遭拒，該男客戶將氣發在了靳外送員身上，同時質疑靳男的服務態度。

靳男無奈表示，「人家美女不收你的花，能怨我嗎？最後給我微信發了10塊錢，就將我拉黑了，給我個差評。他那一單我跑了將近3個小時，最後錢沒拿到，還給了我個差評，無語死了。」對此，下單顧客回應，「你沒給我送出去，你要什麽錢？我覺得他是有點責任的，他服務態度太差。」

該顧客還稱，花可以折給靳男當跑腿費，也值個一二百塊錢。靳男連連拒絕，稱自己不要花，只要自己的服務費。最後在記者協調下，客戶加回了靳男的微信，把剩下的90元跑腿費轉了過來。靳男表示自己會將花送到公司。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
鄰居老夫妻坐超商「等2hr想看孫」　他驚覺：媳婦其實在家
巴菲特砍台積電！專家直呼「不像他的作風」揭閃賣原因
被超久沒見堂姐亂翻包還嗆「假的」　她回超酸1句網讚爆

ET快訊
情人節％％太激烈！　25歲女「肚子都膨出來」險丟命
媒體人開砲夏玉順：用劉文正死訊操弄所有人！
30多歲孕婦「全裸倒地」失去心跳！　孩子保不住…夫淚崩
獨／北市議員喪妻又遭竊！　小孩壓歲錢被偷光
劉文正被詐死！　本人首發聲怒了
快訊／確診免隔離！　王必勝：最快下月實施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老翁等公車太無聊　竟放火「燒綠化帶」取暖

8歲女童情人節收「8.8萬元鑽石項鏈」　媽嚇壞：還回去！

1束花送5女都被拒！殘念男「遷怒外送員拒給錢」...超瞎理由曝

威馬汽車傳「全員留職停薪」　有部門已經不用上班

大陸疫後已恢復58國定期客運航班　亞太地區增班超7成

香港爆「導遊荒」　九成業者已轉行「不敢回鍋」

陝西商周大墓出土　墓道驚現38具「排列整齊」活人殉葬骸骨

上海房市回溫　房仲瘋傳「疫情三年，漲回來只用了一周」

高中妹房間被繼父裝針孔　媽媽早知道竟「縱容不報警」

元配帶女兒大街上與小三混戰　「扯衣脱裙」老公只顧著保護小三

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

老翁等公車太無聊　竟放火「燒綠化帶」取暖

8歲女童情人節收「8.8萬元鑽石項鏈」　媽嚇壞：還回去！

1束花送5女都被拒！殘念男「遷怒外送員拒給錢」...超瞎理由曝

威馬汽車傳「全員留職停薪」　有部門已經不用上班

大陸疫後已恢復58國定期客運航班　亞太地區增班超7成

香港爆「導遊荒」　九成業者已轉行「不敢回鍋」

陝西商周大墓出土　墓道驚現38具「排列整齊」活人殉葬骸骨

上海房市回溫　房仲瘋傳「疫情三年，漲回來只用了一周」

高中妹房間被繼父裝針孔　媽媽早知道竟「縱容不報警」

元配帶女兒大街上與小三混戰　「扯衣脱裙」老公只顧著保護小三

《黑暗榮耀》鄭成日演活「禁慾系大叔」！拍時髦大片性感到粉絲又戀愛了

酷航「皮卡丘彩繪機」3／24來台登場！機艙機上亮點一次看

慣竊隨白沙屯媽祖進香一路偷　民眾PO網提醒...警抓到人了！

唐寧街真主子！英捕鼠大臣賴瑞上任12週年　萬網蜂擁「請安」慶賀

整理房間翻出彩券「一刮發現中300萬」　夫妻因為一原因獎金飛了

寶可夢訓練家必搭　酷航x皮卡丘彩繪機3／24正式登台

她曾和歌神張學友合唱　轉戰拍戲竟被罵：過氣女歌手！

228連假玩4天！24處地雷省道必塞　「蘇花公路北上恐連塞10小時」

3歲女童公車上睡著「屁股下有隻手」　色叔叔狡辯：剎車滑過去

《RO》退會60萬神裝不還硬拗「委託製作」…公會會長丟影片怒提告

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

龍套演員2年看透貴圈真亂　僅她最驚豔

元配帶女兒大街上與小三混戰 「扯衣脱裙」老公只顧著保護小三

這小學啟動「作業熔斷機制」　超過9點秒停筆

她狂騙閨蜜308萬！還要丈夫別工作：我養你

女孩攔截告白失敗帥哥花束「她不收給我吧」 兩年後修成正果結婚了

少女房間被繼父裝針孔　媽媽知道卻不報警

OL情人節狂收禮物！同事見座位被隔開傻眼

陝西商周大墓出土 墓道驚現38具「排列整齊」活人殉葬骸骨

這「4個姓氏」可能是秦始皇後裔

半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水」釀禿頭停經

上海房市回溫　疫情三年，漲回來只用一周

台搜救隊登聯合國官網　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

％％太激烈！她器官「泡3000cc血缸」險丟命

％％太激烈！她器官「泡3000cc血缸」險丟命

高雄一名25歲女子肚子突然脹成一顆球，痛到臉色慘白，緊急掛急診。到院時，她向醫師坦承「才剛愛愛」，原來是性行為太過激烈，黃體囊腫受到擠壓，撞破後導致內出血，整個腹腔器官都泡在血內，幸好及時接受手術，險因一時愉悅丟了性命。

蕾神之槌再轟！　雙方卸防是關鍵

蕾神之槌再轟！　雙方卸防是關鍵

暴雪遊戲情人節特賣最低下殺33折

暴雪遊戲情人節特賣最低下殺33折

路邊垃圾桶情人節塞滿鮮花　畫面一票人心碎

路邊垃圾桶情人節塞滿鮮花　畫面一票人心碎

河南商場「共享男友」排排站任挑選 4.5元陪逛街拍照1小時

河南商場「共享男友」排排站任挑選 4.5元陪逛街拍照1小時

關鍵字：

情人節周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面