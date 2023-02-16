8歲女童情人節收「8.8萬元鑽石項鏈」　媽嚇壞：還回去！

▲女童收到價值8.8萬的鑽石項鍊。（圖／翻攝搜狐千里眼）

圖文／CTWANT

孩童送那麼貴的禮物真誇張！大陸一位8歲女童，在情人節收到了一條價值2萬人民幣（約新台幣8.8萬元）的白金鑽石項鏈。對此，媽媽表示，這東西不能收要還回去。網友直呼，「我長這麼大都沒收過這麼貴的禮物。」

據《大象新聞》報導，大陸湖南益陽一位8歲女童，在14日情人節當天，收到男同學送的白金鑽石項鏈，起初她不收，對方還是硬塞給她。媽媽湯姓女子稱，女兒回家告訴她這件事，她就跟女兒說，項鍊不能收要還給對方，她打電話給男童家長後，才知道項鍊要價2萬人民幣（約新台幣8.8萬元）。同學家長瀟灑地說，東西送了就不能收回。湯女表示，隔天女兒還是把項鍊還了。

此文曝光後，網友紛紛留言「我長這麼大都沒收過這麼貴的禮物」、「從小訂親嗎」、「這孩子知道以後競爭激烈，先下手為強」、「誰家的小孩，8歲就會用鈔能力把妹」、「他是懂借花獻佛的哈哈哈」、「同學媽媽怕是要氣死了」。

有網友打趣說「有個小男孩在屁股開花的路上」、「隔著馬賽克也能感受到小女孩的秀氣」、「前途無量」，也有網友認為「8歲男孩偷拿母親鑽石項鍊送人，不要美化這種行為。男的噁心，女孩收到這個也覺得噁心」。影片請點我。

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