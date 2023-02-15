半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水化合物」竟釀禿頭、停經

▲減肥仍需均衡飲食，以免瘦身成功卻賠上健康。（圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

社會主流價值觀總是告訴女性「瘦才是美」，因此許多人靠著不當的減肥方式快速減重，導致身體健康危機。大陸浙江寧波一名妙齡女成功瘦身23公斤後，開始出現月經失調、大量落髮等情況，就醫才得知，原來該名女性長期未攝取「碳水化合物」，營養失衡所致。

據《澎湃新聞》報導，該名妙齡女當時體重高達79公斤，但身高只有155公分，為了減肥她從去年開始只吃水煮蛋及燙青菜，幾乎不吃任何飯、麵等主食，激烈的瘦身方式讓她的身體開始吃不消。

報導指出，女子半年多來體重共掉了23公斤，相當於每個月減去近4公斤，雖瘦身有成但她卻出現月經不來、大量落髮、怕冷等異狀，甚至連夏天都要穿上外套禦寒，最後只能向醫生求助。

醫生表示，若是不吃米飯、麵食會造成低血糖、月經失調、落髮等現象，絕對不能為了減肥拒吃碳水化合物，並建議攝取量應達每天所需卡路里的50％。如今均衡飲食3個月後，女子的月經已恢復正常，但禿頭情況仍需一段時間才能改善。

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