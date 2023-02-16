移民署宣導柔性呼喚：回家吧　2對落跑移工夫妻開齋節前投案

▲2對印尼夫婦到移民署屏東專勤隊投案 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署自今年2月1日起啟動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，該署南區事務大隊屏東縣專勤隊積極透過網絡社群、新住民生活圈宣傳專案文宣及宣導短片，近日有4名印尼籍移工聞訊不約而同到專勤隊投案，經移民官詢問得知是2對夫妻，一對結婚20年，另一對更結婚長達30；由於印尼民間最重要節日-開齋節即將到來，所以想回家與家人團圓，聽聞移民署的專案可以免收容、低罰鍰，而主動出面投案。

這2對夫妻為改善家中經濟來台灣工作，簽證到期後相約逾期繼續留在台灣，透過同鄉友人介紹工作；屏東縣專勤隊受理時，發現之前就曾協助他們接種新冠肺炎疫苗，移工非常感謝移民署的幫助，也對該隊有了信任感，前幾天在看到同鄉轉傳的移民署印尼語宣導短片，影片中一句「回家吧！」，讓他們夫妻思鄉之情油然而生，所以主動出面投案。

移民官發現他們4位移工的護照都已經過期無法使用，立即協助他們向駐台北印尼經濟貿易代表處申請新護照，讓他們能順利購買機票出境。

屏東縣專勤隊隊長黃仲傑表示，移民署執法剛柔並濟，除持續查緝掃蕩不法，在遭受疫情衝擊的國際航班陸續恢復常態後，亦同步推動擴大自行到案專案，提供在臺逾期的外來人士安心返鄉的選擇，並提醒外來人士逾期失聯風險高，呼籲大家幫忙將專案消息分享出去，鼓勵逾期外來人士把握專案期間儘快投案，如被查獲則將面臨高額罰款、收容、強制遣返，得不償失，移民署未來也將修法將逾期罰鍰提升至新臺幣3萬元至15萬元。若有相關疑問，請撥打移民署免付費諮詢電話(0800-024-881)；民眾如有發現不法，請撥打屏東縣專勤隊檢舉電話08-7662250，共同打擊不法。