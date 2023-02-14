老婆生完小孩不給碰！2寶爸淚喊「像種馬」　網覺不對勁：快驗DNA

▲人夫抱怨生小孩後完全沒有性生活。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

性生活是夫妻之間重要的親密關係。一名爸爸表示，婚前跟老婆性生活相當美滿，沒想到生完大寶後老婆3年不給碰，某天卻開始積極要生二胎，甚至特地算危險期，但生完二寶後卻又停機兩年，讓他淚喊「老婆把我當種馬」。對此，許多網友覺得事有蹊翹，認為原PO可能被戴了綠帽，要他趕快幫小孩驗DNA。

一名二寶爸在Dcard以「我老婆把我當種馬」為題發文，表示婚前和老婆每周至少發生關係2次，且對方還會要求再一次，讓他感到十分性福。不料，婚後生完大寶，老婆直接3年不給碰，直到某天老婆突喊「想要有第二個小孩」，讓原PO十分開心，以為能重拾性福。

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但老婆卻特地算危險期，並表示「能快點有就快有」，結果做沒幾次就懷孕了，生完二寶後老婆又停機兩年，至今仍毫無性生活，讓原PO感嘆道，「小孩我也有帶家事也有做，家裡開銷還是我給，我是不是種馬替人受精給小孩？」

貼文一出，許多網友認為老婆積極要小孩的部分怪怪的，紛紛留言，「有沒有想過...她為什麼突然想要小孩嗎？」、「若她很抗拒你戴保險套...我建議你去做親子鑑定」、「建議去驗DNA吧，雖然我蠻喜歡吃人妻但是只碰單親或是離婚的」、「你確定第二個小孩是你的？ 」、「直接去驗，是你的皆大歡喜，不是你的就拍拍屁股」。

不過也有媽媽分享個人經驗，「我覺得生完做愛會有點不舒服，你自己問看看」、「跟我狀況一樣，家事我沒少做，小孩我也在顧，老婆依然長時間聖人模式，連摸一下都不行」、「我聽說生完小孩做會不舒服，要不要跟老婆溝通一下」、「我也是生完第一胎，完全不想先生碰我」。

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