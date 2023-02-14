移民署放寬逾期居留　免收容+只罰款2千...懷孕移工安心返鄉

▲▼嘉縣移民署助懷孕移工返鄉，呼籲在逃移工自行到案將從寬論處 。（圖／南區事務大隊嘉義縣專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著國際航班逐漸恢復運行，為鼓勵因疫情等原因滯留在臺的逾期外來人口儘速返國，移民署正推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，今年2月1日至6月30日止，自行到案且符合資格者，移民署將「從寬論處」，除了不用被收容，逾期罰鍰只需繳納新臺幣2,000元，還不會被管制禁止入國期間。

日前1名印尼籍懷孕失聯移工「小葳」得知專案訊息後，趕緊到移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊投案，由移民官協助辦妥各項出國手續，自行返鄉與前月被遣返的男友共組家庭享天倫。

35歲「小葳」6年前來臺擔任監護工，因覺得工作壓力太大，1年後便逃離原雇主，失聯期間結識了同為失聯移工的男友，去年得知懷孕後，與男友計畫一起回印尼結婚，未料前月男友先被查獲，並在繳納罰鍰及機票費用後被遣返回國，小葳心急且煩惱著如何獨自挺著5個月大的肚子籌措機票及罰鍰費用，所幸日前在移民署官方網站看到擴大自行到案的專案訊息，於是立即請友人陪同至嘉義縣專勤隊自行到案。

移民官說明專案內容後，小葳得知自己與男友的處遇大不相同，除了免收容，罰鍰只需繳納新臺幣2,000元，瞬間減輕經濟壓力，且回國後不會被管制，還能申請來臺，同時感激移民署專案的幫忙，讓她能安心返鄉，並願意協助宣傳專案內容，鼓勵其他逾期的同鄉儘速出面投案返國。



嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，未來入出國及移民法修法後在臺逾期的相關罰則將加重，包括罰鍰金額將從目前新臺幣2,000元到1萬元加重為3萬元至15萬元，以及管制來臺期間將加重至最高10 年等，呼籲在臺逾期的外來人口把握機會，在今年6月30日專案截止前儘速出面自行到案。若有本專案相關問題，歡迎撥打移民署多國語言免付費諮詢專線「0800-024-881」，或是向嘉義縣專勤隊(電話05-3625162)洽詢。